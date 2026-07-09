Noruega se burla del rumor sobre el virus antes del partido contra Inglaterra

El médico de la selección noruega restó importancia a los rumores sobre un virus intestinal en el equipo, antes de su partido de cuartos de final del Mundial 2026 contra Inglaterra, programado para la madrugada del domingo.

Noruega avanzó a cuartos tras eliminar a Brasil 2-1.

Antes del duelo contra Inglaterra, el seleccionador noruego, Ståle Solbakken, admitió preocupación por los múltiples desplazamientos del equipo durante el torneo.

Solbakken afirmó: «Solo Jürgen Strand Larsen tuvo fiebre; después hubo algunos casos aislados de tos y congestión».

Y añadió: «Hay aire acondicionado, vuelos, vestuarios y todo eso. Somos 50 personas en la delegación, así que sería extraño que no surgiera nada».

Sin embargo, el médico del equipo, Ola Sand, asegura que esas informaciones son exageradas.

Sand declaró al periódico noruego «Nettavisningen»: «Todos los jugadores están bien ahora».

Y añadió, según recoge el periódico inglés «Metro»: «No ha habido mucho revuelo, teniendo en cuenta que hemos estado muy cerca unos de otros durante casi seis semanas».

Sobre los titulares ingleses que hablaban de un «virus», añadió: «Es genial que se lo crean. Tenemos la situación bajo control».

El ganador del Inglaterra-Noruega jugará en semifinales contra el vencedor del Argentina-Suiza.



