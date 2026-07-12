Noruega, indignada por el extraño gol de Jude Bellingham; la FIFA reacciona de inmediato

Noruega se siente perjudicada tras perder 1-2 ante Inglaterra en cuartos del Mundial. Los escandinavos creen que el gol del empate de Jude Bellingham debió anularse, pero la FIFA no lo considera así.

Noruega se adelantó en la primera parte con gol de Andreas Schjelderup, pero encajó el 1-1 de Bellingham en el descuento.

El tanto nació de la nada: un saque de puerta de Ørjan Nyland golpeó el cable de la cámara y cambió de rumbo.

Inglaterra recuperó el balón en el centro del campo y, ocho segundos después, Bellingham marcó el empate.

Nyland, Haaland y el seleccionador Solbakken señalaron al cielo, convencidos de que el balón había golpeado el cable de la cámara. Las imágenes de Fox Sports lo confirman. La FIFA y el árbitro Clément Turpin no lo vieron así, lo que desató la frustración noruega.

La FIFA respondió rápido: «El sensor del Connected Ball no registró impacto en el aire, así que no hay prueba de que el balón tocara el cable», afirmó el organismo.

«Si se confirma que el balón tocó el cable, será el escándalo arbitral del siglo», afirma el periodista Carl-Erik Torp, de la cadena pública NRK.

El segundo entrenador, Kent Bergersen, lo denunció en el descanso: «El balón tocó el cable, cambió de dirección y el árbitro debió investigarlo».