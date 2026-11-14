¡Noruega ha vuelto! Gana 3-1 a Gales y aún tiene esperanzas de clasificarse

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Noruega arranca despacio y ofrece una primera parte gris, pero en la segunda, una vez que desbloquea el partido, lo domina y termina imponiéndose por 3-1 a Gales, un resultado que también reaviva sus opciones de clasificación.

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Noruega-Gales debía ser el partido decisivo en la lucha por clasificarse para la fase final de la Nations League 2026/2027. Del duelo disputado en el Ullevaal Stadion de Oslo salieron vencedores por 3-1 los vikingos , impulsados esta vez no tanto por Erling Haaland como por un inspiradísimo Antonio Nusa.



El encuentro comenzó, en realidad, a un ritmo muy lento. En los primeros 45 minutos, las únicas ocasiones claras de gol, pese al dominio de la posesión de Noruega, llegaron de la derecha de James: primero con una vaselina y después con un potente disparo desde el borde del área. En la segunda parte, Noruega empezó a crecer y abrió el marcador por medio de Nusa, que primero forzó un córner y, tras el saque, controló y disparó raso para batir a Darlow. La entrada de Schjelderup fue la segunda decisión decisiva del seleccionador Solbakken y, 2 minutos después, llegó el 2-0: Nusa buscó a Haaland, este asistió al recién ingresado y Schjelderup marcó con un remate raso con el interior del pie.



Gales marcó el 2-1 con una buena acción de Brooks, que avanzó entre rivales, y pareció reabrir el partido. Pero Schjelderup, de nuevo tras un pase de Haaland, fue derribado en el área por Roberts y provocó el penalti del 3-1, que la estrella del Manchester City transformó para sellar la victoria.



Es apenas la segunda victoria de los noruegos en esta Nations League y llega después de 3 derrotas consecutivas. Sin embargo, el resultado basta para mantener vivas sus esperanzas de clasificación. Portugal, ya clasificado, recibe a Dinamarca en el partido de despedida de Cristiano Ronaldo. Y precisamente ante los daneses, en el último encuentro del Grupo 4 de la Liga A, Noruega se jugará la clasificación dentro de 3 días.



NORUEGA-GALES: ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO



Noruega-Gales 3-1



Goleadores: 59' Nusa (N), 68' Schjelderup (N), 79' Brooks (G), 87' Haaland (pen.) (N)



NORUEGA (4-4-1-1): Selvik; Ryerson (85' Pedersen), Ajer, Heggem, Moller Wolfe (92' Ostigard); Bobb (66' Schjelderup), Berge, Aasgaard (66' Berg), Nusa; Odegaard (92' Myhre); Haaland. Seleccionador: Stale Solbakken.



GALES (4-4-2): Darlow; Williams (72' Roberts), Rodon, Davies, DaSilva; James (72' Brooks), Ampadu, Cullen (72' Colwill), Wilson; Johnson, Koumas (64' Harris). Seleccionador: Craig Bellamy.



Árbitro: Derevinskyi (UKR)

Amonestados: Ampadu (G), Roberts (G), Wilson (G)

Expulsados: -

NORUEGA-GALES: GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



87' GOL: Haaland se encarga del lanzamiento desde el punto de penalti y sentencia el partido: engaña a Darlow con un potente zurdazo cruzado al palo corto.



86' PENALTI: Haaland vuelve a ejercer de asistente. Esta vez envía un pase en profundidad a Schjelderup, que entra en el área y es zancadilleado por Roberts. El árbitro no duda y señala penalti.



79' GOL: Preciosa combinación en espacios reducidos de Brooks, que supera a Ajer con el control y, ya mano a mano con Selvik, lo bate con una vaselina que supera su salida desesperada.



68' GOL: Noruega firma una combinación letal y castiga de inmediato el intento de Gales de dejar espacios. Wolfe recupera el balón y enseguida lanza en profundidad a Nusa. El extremo del Leipzig, que había arrancado al límite del fuera de juego, deja botar el balón y se lo entrega con el exterior a Haaland, casi a las puertas de la portería dentro del área. El delantero del City, en vez de disparar, asiste sin mirar al segundo palo al recién ingresado Schjelderup, que bate a Darlow desde muy cerca.



59' GOL: Tras un córner, Nusa controla con el pecho en el borde del área un despeje corto de la defensa de Gales y, desde dentro del círculo situado en el límite del área, suelta un disparo raso con la derecha que entra pegado al palo derecho de Darlow.



55' OCASIÓN: Primera ocasión clara de Noruega. Nusa consigue por fin superar a su marcador y filtra un pase al área para Berge, que intenta colocar el balón con la derecha desde el borde del área pequeña, pero Cullen salva desesperadamente al bloquear el disparo.



43' OCASIÓN: Otra ocasión del partido, de nuevo para James, que esta vez firma el primer disparo entre los tres palos de todo el encuentro y obliga a Selvik a despejar de puños un potente remate desde poco más allá del borde derecho del área.

18' OCASIÓN: La primera ocasión clara de gol del partido es para James, que se escapa al contraataque, cambia de dirección dos veces para descolocar a la defensa noruega e intenta una vaselina desde el borde del área que supera a Selvik, pero pasa rozando el palo más alejado.

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0' Comienza el partido en el Ullevaal Stadion de Oslo a las 18:00



AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO



GRUPO 4 DE LA LIGA A: CLASIFICACIÓN ANTES DEL PARTIDO

Portugal 12

Dinamarca 6

Gales 3

Noruega 3