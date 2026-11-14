Noruega-Gales 0-0 EN DIRECTO: James roza un golazo; Noruega, con 0 tiros a puerta en 45 minutos

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Sigue EN DIRECTO el Noruega-Gales, penúltimo partido de ambas selecciones en el Grupo 4 de la Liga A de la Nations League.

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Noruega-Gales abre la 5.ª jornada del grupo 4 de la Liga A de la Nations League 2026/2027 con inicio a las 18:00 en el Ullevaal Stadion de Oslo. Tanto para Haaland y compañía como para los jugadores de Craig Bellamy, el partido ya es a vida o muerte para intentar mantener viva la posibilidad de alcanzar a Dinamarca, segunda en la clasificación, y optar a la fase final del torneo como mejor segundo clasificado, por detrás del Portugal que ya está clasificado.

NORUEGA-GALES: ALINEACIONES OFICIALES Y MARCADOR



Noruega-Gales 0-0



Goleadores: -



NORUEGA (4-4-1-1): Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb, Berge, Aasgaard, Nusa; Odegaard; Haaland. Seleccionador: Stale Solbakken.



GALES (4-4-2): Darlow; Williams, Rodon, Davies, DaSilva; James, Ampadu, Cullen, Wilson; Johnson, Koumas. Seleccionador: Craig Bellamy.



Árbitro: Derevinskyi (UKR)

Amonestados: Ampadu (G)

Expulsados: -

NORUEGA-GALES: GOLES Y ACCIONES DESTACADAS



43' OCASIÓN - Otra ocasión del partido, una vez más para James, que esta vez consigue el primer disparo a puerta de todo el encuentro y obliga a Selvik a despejar con el puño un potente disparo desde más allá del borde derecho del área.

18' OCASIÓN - La primera ocasión clara de gol del partido es para James, que se lanza al contraataque, cambia de dirección dos veces para descolocar a la defensa noruega y prueba un globo desde el borde del área que supera a Selvik, pero roza el poste más lejano.

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0' Comienza el partido en el Ullevaal Stadion de Oslo a las 18:00



AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y CRÓNICA MINUTO A MINUTO



GRUPO 4 DE LA LIGA A: CLASIFICACIÓN ANTES DEL PARTIDO

Portugal 12

Dinamarca 6

Gales 3

Noruega 3