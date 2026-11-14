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UEFA Nations League A
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Ullevaal
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Noruega contra Gales en directo hoy: ¿Qué canal televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Noruega vs Gales
Noruega
Gales
UEFA Nations League A

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Noruega-Gales de la Liga A de la UEFA Nations League.

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Previa del partido

crest
UEFA Nations League A - Jornada 5
Ullevaal

Noruega recibe a Gales en el Ullevaal Stadion de Oslo, en la fase de grupos de la Liga A de la UEFA Nations League. Ambos equipos buscan mejorar su posición en el Grupo A4 antes de que termine esta ventana de partidos.

La Noruega de Staale Solbakken ha tenido problemas para mantener la regularidad en esta edición de la Nations League: solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos de la fase de grupos. Necesita sumar puntos para evitar acabar última de grupo.

La Gales de Craig Bellamy llega a Oslo tras vencer a Noruega por 2-1 en el partido de ida disputado en octubre, un resultado que le dio motivos para creer en sus posibilidades de cara a este nuevo enfrentamiento. Gales ocupa la tercera posición del grupo, pero todavía no está a salvo del descenso.

Noruega ha encajado goles con facilidad en sus últimos partidos y Gales tratará de aprovechar esa vulnerabilidad a domicilio. Sin embargo, Gales también tiene sus propias debilidades defensivas.

El estado del Grupo A4 añade importancia a este encuentro. Portugal ya se ha asegurado una plaza en cuartos de final y pelea por el primer puesto, mientras que los equipos que tiene por debajo luchan por evitar el descenso. Cada punto cuenta tanto para Noruega como para Gales.

El equipo de Bellamy ha demostrado que puede competir a este nivel, y una segunda victoria ante Noruega en el plazo de seis semanas reforzaría considerablemente sus opciones de permanencia en la Nations League.

Noruega contra Gales alineaciones

4-2-3-1
Noruega crest
Noruega
NOR
Formación
Gales crest
Gales
WAL
4-4-2
E. SelvikE. SelvikT. HeggemT. HeggemD. WolfeD. WolfeJ. RyersonJ. RyersonK. AjerK. AjerS. BergeS. BergeT. AasgaardT. AasgaardM. OedegaardM. OedegaardO. BobbO. BobbA. NusaA. NusaE. HaalandE. HaalandK. DarlowK. DarlowB. DaviesB. DaviesN. WilliamsN. WilliamsJ. RodonJ. RodonJ. DasilvaJ. Dasilvateam-logoL. CullenB. JohnsonB. JohnsonD. JamesD. JamesE. AmpaduE. AmpaduH. WilsonH. WilsonL. KoumasL. Koumas
Gales crest
Gales
WAL
4-2-3-1
Noruega

Once inicial

Gales

Suplentes

Manager

  • S. Solbakken
  • C. Bellamy

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