Noruega, con todo su potencial, se enfrenta a Costa de Marfil... Haaland y Odegaard, en el once inicial

Stolle Solbakken, seleccionador de Noruega, ha anunciado la alineación que esta tarde se medirá a Costa de Marfil en Dallas, en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Noruega terminó segunda en el Grupo 9 con 6 puntos: venció a Irak 4-1 y a Senegal 3-2, y perdió con Francia 4-1.

Costa de Marfil terminó segunda del Grupo 5 con 6 puntos: venció a Ecuador 1-0 y a Curazao 2-0, y perdió con Alemania 2-1.

Para hoy Solbakken recupera a Erling Haaland y Martin Ødegaard, ausentes ante Francia.

El ganador se medirá en octavos a Brasil, que ayer venció 2-1 a Japón.

La alineación de Noruega es la siguiente:

Portero: Orjan Nyland

Defensa: Christopher Agger, David Wolfe, Marcus Pedersen, Torbjörn Hegim

Centrocampistas: Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard

Delanteros: Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa

Por su parte, Emery Fai, seleccionador de Costa de Marfil, ha anunciado la alineación de su equipo, que es la siguiente:

Portero: Yahya Fofana

Defensa: Jéslan Konan, Odilon Kossono, Guila Doi, Emmanuel Agbado

Centrocampistas: Frank Kessié, Ibrahim Sangaré, Krist Olay

Delanteros: Ange Bony, Yann Diomandé, Nicolas Pépé