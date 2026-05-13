Normas sobre la tarjeta roja en la Copa Mundial de la FIFA: ¿En qué casos te expulsan?

El Mundial 2026, con 48 selecciones y 104 partidos en Norteamérica, será el más grande de la historia.

Como siempre, el torneo traerá mucho drama. A lo largo del verano surgirán múltiples historias mientras cada selección busca llegar a la final en Nueva Jersey.

Con tanto en juego, la disciplina será clave: una tarjeta roja puede debilitar a cualquier selección y definir quién avanza y quién regresa a casa.

A continuación, GOAL repasa las reglas sobre las tarjetas rojas para la próxima Copa del Mundo y cómo las expulsiones han marcado los torneos anteriores.

¿Qué es una falta que conlleva tarjeta roja?

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Las Reglas de Juego de la IFAB definen seis faltas que llevan a la expulsión.

Las faltas graves —tackles o choques que pongan en peligro la integridad de un rival o impliquen fuerza excesiva— se castigan con tarjeta roja, al igual que la violencia, como puñetazos, cabezazos o patadas.

Impedir una ocasión clara de gol, ya sea con la mano o con una falta táctica, también supone tarjeta roja directa, igual que el uso de lenguaje ofensivo o gestos groseros. Escupir, morder y acumular dos amarillas completan la lista de causas de expulsión.

¿Cuál es la sanción por una tarjeta roja?

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El jugador es expulsado de inmediato y no puede ser reemplazado, por lo que su equipo termina el partido con uno menos.

Además, queda automáticamente suspendido para el siguiente partido del torneo, sea cual sea la fase. El comité disciplinario de la FIFA puede ampliar esa suspensión o imponer una multa por infracciones graves, como conducta violenta.

Si la tarjeta se recibe en el último partido del torneo, la sanción se aplica en el siguiente compromiso internacional oficial.

¿Se puede anular una tarjeta roja?

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El VAR puede anularla si detecta un «error claro y evidente» del árbitro. Entonces el partido se detiene, el colegiado revisa las imágenes junto al campo y puede cambiar su decisión. Tras revisar las imágenes, el árbitro puede anular o cambiar la tarjeta. Desde el Mundial 2026, el VAR también puede corregir segundas amarillas erróneas, algo que antes no era posible.

Si un jugador es expulsado y la decisión no se revoca durante el partido, el equipo puede recurrir ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA para anular la suspensión automática. Si se concluye que la tarjeta roja fue un error, por confusión de identidad u otra razón, la sanción se elimina.

¿Se eliminan las tarjetas rojas en algún momento del torneo?

Las amarillas se eliminan tras los cuartos de final —cambio introducido en 2010—, pero las rojas no. Un jugador expulsado se pierde el siguiente partido. Si la roja ocurre en semifinales y el equipo avanza, el futbolista se pierde la final, a menos que la apelación prospere.

Esta norma reduce el riesgo de que un futbolista se pierda la final por acumulación, algo que antes afectó a jugadores como Michael Ballack en 2002 y Alessandro Costacurta en 1994.

Incidentes destacados con tarjetas rojas en la historia de la Copa del Mundo

Quizá la roja más famosa se vio en la final de 2006, cuando Zinedine Zidane cabeceó a Marco Materazzi en la prórroga. Francia llegó a los penaltis, pero Italia ganó y Zidane se retiró tras el partido.

Inglaterra ha sufrido expulsiones costosas: la patada de David Beckham a Diego Simeone en 1998 y la pisada de Wayne Rooney a Ricardo Carvalho en 2006. Los Tres Leones perdieron ambos partidos, y esas rojas influyeron en sus eliminaciones.

Para batir el récord de tarjetas rojas en un partido del Mundial, haría falta un encuentro muy violento. En 2006, en los octavos entre Portugal y Países Bajos, se vivió la «Batalla de Núremberg». El árbitro ruso Valentin Ivanov expulsó a los portugueses Costinha y Deco, así como a los holandeses Khalid Boulahrouz y Giovanni van Bronckhorst, mientras que Maniche marcó el único gol del partido en el minuto 23.