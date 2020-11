Nómina de Atlético Nacional vs. Águilas Doradas, por la Copa Colombia 2020: convocados, titulares y suplentes

El Verdolaga buscará avanzar en Copa, sabiendo que el sábado comienza su participación en Cuartos.

El sorteo de la Copa Betplay marca que el Verde paisa debe visitar Rionegro para enfrentarse a las Águilas Doradas, en una eliminatoria que se dará a partido único, por lo que los de Restrepo solo tendrán una chance de avanzar para buscar el cupo a torneo internacional.

Águilas se enfoca por completo en la Copa tras haber sido eliminado, no sin dar la pelea, en la última fecha del todos contra todos, por lo que no se tratará de un partido sencillo para el Verdolaga, que de paso tiene que pensar en no gastar toda su energía, pues el sábado se viene un partido definitvo ante el América.

TITULARES DEL ÁGUILAS - NACIONAL

Águilas Doradas: Bejarano; Montes, Quiñones, Ramírez, Angulo; Martínez, Hernández; Obrian, Marrugo, Salazar; Escobar.

: Quintana; Palacios, Córdoba, Murillo, Gómez; Rovira, Perlaza; Candelo, Andrade, Hernández; Duque.

CUÁNDO Y DÓNDE ES ÁGUILAS - NACIONAL

PARTIDO Águilas Doradas - Atlético Nacional FECHA Miércoles 18 de noviembre ESTADIO Alberto Grisales, Rionegro HORARIO 17:45

CONVOCADOS DEL ÁGUILAS - NACIONAL

Águilas Doradas:

#EquipoProfesional | Ellos son los 1⃣8⃣ jugadores convocados para el compromiso de mañana ante Atlético Nacional por los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2020. #VamosÁguilas 🦅 pic.twitter.com/VWTitWSHww — Águilas Doradas (@AguilasDoradasR) November 17, 2020

Atlético Nacional: PENDIENTE

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido tendrá lugar este miércoles 18 de noviembre de 2020 a las 17:45 hora colombiana.

ZONA CANAL HORARIO Win Sports + 17:45

Últimos partidos de Atlético Nacional

PARTIDO TORNEO FECHA Nacional 1-0 Pasto Liga BetPlay 8/11/2020 Cúcuta 3-0 Nacional Liga BetPlay 15/10/2020

Próximos partidos de Atlético Nacional

PARTIDO TORNEO FECHA HORARIO América - Nacional Liga BetPlay 21/11/2020 20:00 Nacional - América Liga BetPlay 28/11/2020 16:00

Últimos partidos de Águilas Doradas

PARTIDO TORNEO FECHA Chicó 1-2 Águilas Liga BetPlay 11/11/2020 Águilas 4-1 Cali Liga BetPlay 15/11/2020

Próximos partidos del Águilas Doradas