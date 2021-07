El Escarlata sigue su agenda en la competición internacional y ante un duro rival.

América de Cali logró salvar, en la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores, un lugar para disputar la otra mitad de la gloria continental, participando en la Copa Sudamericana, donde se encuentra abajo en la serie ante Paranaense.

Una remontada épica le daría a los Diablos Rojos los argumentos para pensar en pelear por un título internacional después de décadas de sequía en este campo, ya con la dirección técnica de Juan Carlos Osorio.

La mala noticia para 'La Mecha' es que no podrá contar con ninguna de sus nuevas contrataciones en la serie ante los brasileños, ya que no ha recibido el paz y salvo de Matías Pisano por la demanda que el jugador ganó ante FIFA. El club confirmó que no pudo inscribir a los futbolistas ante Conmebol, por lo que Osorio tendrá que armar el equipo con la base que terminó el primer semestre.

TITULARES DEL AMÉRICA - PARANAENSE

América de Cali: Graterol; Arrieta, Torres, Ortíz, Andrade; Paz, Ureña, Quiñones; Rodríguez, Ramos, Barreiro.

Athletico Paranaense: Bento; Ivaldo, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Khellven; Richard, Cittadini, Nicolás; Nikão, Vitinho, Terans.

CUÁNDO Y DÓNDE ES AMÉRICA - PARANAENSE

PARTIDO Athletico Paranaense - América de Cali FECHA Martes, de julio ESTADIO Arena da Baixada HORARIO 19:30

CONVOCADOS DEL AMÉRICA - PARANAENSE

América de Cali:

Athletico Paranaense: Pendientes

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido tendrá lugar este martes 20 de julio de 2021 a las 19:30 hora colombiana y se podrá ver por televisión satelital de pago por DirecTV.