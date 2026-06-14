Noir entra en el club de los cinco grandes del Mundial y bate un récord que se había mantenido durante 26 años

Manuel Neuer, portero de Alemania, hizo historia el domingo en el estadio NRG al jugar contra Curazao en el Grupo 5 de la Copa del Mundo 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

El Grupo 5 también incluye a Ecuador y Costa de Marfil, lo que genera un claro desequilibrio en experiencia y, por tanto, intensifica la lucha por las dos plazas para avanzar.

Según Opta, Neuer, con 40 años y 79 días, se ha convertido en el jugador alemán de más edad en un gran torneo (Mundial o Eurocopa), superando el récord de Lothar Matthäus, quien jugó contra Portugal en la Euro 2000 con 39 años y 91 días.

Además, se convirtió en el segundo portero, tras el mexicano Antonio Carbajal, en disputar cinco Copas del Mundo. Según la cuenta de estadísticas «Mr. Sheph», Neuer disputó su quinta fase final de la Copa del Mundo, igualando el récord del mexicano Antonio Carbajal, quien jugó entre 1950 y 1966.

Es el segundo guardameta que logra tal marca, tras Antonio Carbajal, y refleja su continuidad al más alto nivel durante más de una década.

La selección alemana, una de las más exitosas de la historia, disputará el Mundial de 2026 por vigesimoprimera vez, y por decimonovena consecutiva, reafirmando su hegemonía histórica.

La selección alemana ha ganado el torneo en 1954, 1974, 1990 y 2014, y suele alcanzar al menos los cuartos de final.

En sus 112 partidos anteriores marcó 232 goles y encajó 130, con 68 victorias, 21 empates y 23 derrotas, cifras que afianzan su estatus de grande del fútbol mundial.