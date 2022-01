La ex responsable de cumplimiento normativo (compliance) del Barcelona en la época de Josep Maria Bartomeu, Noelia Romero, declaró ante la jueza que la contratación del conglomerado empresarial Nicestream siguió un esquema típico de corrupción, aunque a no acusó a nadie del club de cometer ningún delito, según pudo saber Goal. "Esto lo dictaminará la ley", expresó ante el juzgado de Instrucción número 13, donde estuvo prácticamente tres horas respondiendo a preguntas como testigo en el caso 'Barçagate', un escándalo destapado por SER Catalunya en febrero de 2020 y que comportó varias dimisiones en la junta directiva. De hecho, Bartomeu le suspendió de empleo y sueldo tras su investigación interna y le despidió meses después, un despido que fue considerado una represalia y sentenciado como improcedente en un juicio laboral.

Tal y como decía la información de la SER, el Barça tenía contratada desde 2017 al grupo empresarial (Nicestream) que se dedicaba a difamar a través de las redes sociales a exdirectivos del club, a exjugadores como Xavi Hernández o Carles Puyol, exentrenadores como Pep Guardiola, candidatos a la presidencia, empresarios, periodistas, políticos e incluso a algún jugador de la plantilla como Gerard Piqué. Además, los responsables fraccionaron el contrato, superior a 1 millón de euros anuales, en contratos inferiores a 200.000 euros, un hecho que evitó todos los controles internos.

Esta estructura para evitar la vigilancia interna es a la que Romero se refirió como un esquema típico de corrupción, al que aportó detalles para argumentar su versión: hubo un fraccionamiento, las cantidades económicas bordearon el límite del control, existió una concatenación de contratos con conceptos genéricos muy similares y se refacturaron facturas entre varias áreas del club, algunas sin el conocimiento ni el consentimiento de sus responsables. Bartomeu, su mano derecha Jaume Masferrer, el ex CEO Óscar Grau y el ex jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez Ponti (los investigados), explicaron que no existió dicha refacturación y que todas las áreas tuvieron un servicio específico necesario para todas ellas, algo que varios ex ejecutivos del club negaron ante la misma jueza.

No pasó por Bartomeu

La investigación interna de Noelia Romero, iniciada la mañana siguiente a la explosión del caso en los medios, no fue comunicada a Josep Maria Bartomeu, responsable principal del departamento de Compliance como presidente del club. Preguntada por ello y por no haber entrevistado al máximo responsable de la entidad durante su estudio, Romero adujo que, reglamentariamente, si existe un potencial conflicto de interés entre un miembro del comité de Compliance y una investigación en curso, dicha persona se debe inhibir. Y así lo hizo porque Bartomeu, en ese caso, hubiera sido "juez y parte".

Un encuentro con los Mossos, motivo de discusión

Las defensas de los investigados hicieron hincapié en una reunión mantenida con los Mossos d'Esquadra pocas semanas después de ser apartada del club, algo que reconoció la testigo. Según los abogados, este encuentro no se formalizó ni aparece en las diligencias judiciales, aunque forme parte de la investigación policial, por lo que las defensas podrían plantearse actuar por un error a nivel procesal.

Presiones de una ex directiva

Romero denunció presiones por parte de la ex directiva Marta Plana -integrada en el Comité de Compliance tras las dimisiones de seis directivos- desde el momento en el que los miembros de dicho comité fueron reemplazados. De hecho, la ex responsable de cumplimiento normativo declaró que Plana contrató una auditoría a la empresa KPMG con tal de buscar deficiencias en su gestión para justificar su futuro despido, que se concretó el 10 de julio de 2020.

La anécdota del día se produjo una hora después de iniciarse la declaración. Tras varios minutos respondiendo a las partes, la jueza Alejandra Gil se percató de que el audio no se estaba grabando correctamente y ordenó parar el interrogatorio. Al no poderse solucionar el problema ni rescatar el sonido, se hizo un pequeño parón, se cambió de sala y la declaración volvió a iniciarse desde cero, con la consecuencia de tener que repetir las mismas preguntas y respuestas. Finalmente, se convirtió en la declaración más larga de la instrucción del caso.