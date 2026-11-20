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El Bayern de Múnich no pasó del empate (1-1) ante el Colonia en el partido que ambos disputaron el viernes por la noche en el Allianz Arena, correspondiente a la décima jornada de la Bundesliga.

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El encuentro estuvo marcado por un golpe temprano de los visitantes, además de las lesiones de Harry Kane y Michael Olise.

El conjunto bávaro afrontaba el duelo con la intención de prolongar su buena racha y mantener su condición de invicto en la competición, tras un arranque de temporada sólido que lo ha situado en lo más alto de la clasificación, mientras que el Colonia aspiraba a sacar un resultado positivo ante uno de los grandes candidatos al título.

El Colonia sorprendió al equipo local con un gol tempranero en el minuto 12. Mikey Moore aprovechó los espacios en la defensa del Bayern tras un rápido contragolpe conducido por Said El Mala, que cedió el balón a su compañero dentro del área. Moore recibió un pase de tacón, encaró al portero Jonas Urbig, lo regateó y mandó el balón al fondo de la red.

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El Bayern de Múnich intentó reaccionar rápidamente al tanto del Colonia y se hizo con el control del juego, apoyado en los movimientos de Michael Olise y Lennart Karl, pero el orden defensivo del equipo visitante complicó a los locales la tarea de llegar a la portería de Marvin Schwäbe.

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El conjunto bávaro sufrió un duro revés temprano con la salida de su delantero inglés Harry Kane en el minuto 20, después de sentir molestias que le obligaron a abandonar el terreno de juego para ser atendido. El entrenador Vincent Kompany se vio obligado a realizar un cambio de urgencia y dio entrada a Tom Bischof en su lugar, además de modificar algunas funciones ofensivas sobre el campo.

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Los problemas del Bayern no acabaron ahí, pero el equipo logró recuperar el equilibrio antes del descanso: Nathaniel Brown firmó el empate en el minuto 37 con un disparo potente y raso desde fuera del área que se coló junto al poste, tras un pase de Tom Bischof. El tanto devolvió el partido al punto de partida y supuso un importante impulso anímico para los locales.

Al inicio de la segunda parte, Kompany tuvo que hacer un nuevo cambio, ya que Michael Olise no pudo continuar por lesión. Tim Binder entró en su lugar en el minuto 46 y debutó así en la Bundesliga.

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Los minutos siguientes trajeron ocasiones en ambas áreas. Lennart Karl estuvo a punto de adelantar al Bayern en el minuto 54 tras recibir un pase filtrado dentro del área, pero su disparo se marchó rozando el palo izquierdo.

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En la otra portería, el Colonia rozó de nuevo la ventaja en el minuto 57, cuando Mikey Moore encabezó un peligroso ataque y sirvió el balón a Said El Mala, que remató de primeras. Urbig respondió con una gran parada y volvió a lucirse ante el disparo de Linton Maina en el rechace para mantener el empate.

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El Bayern trató de aprovechar su amplio dominio de la posesión para presionar a la defensa del Colonia, pero los visitantes se mantuvieron firmes atrás y lograron cerrar los espacios a los locales, mientras sus rápidas transiciones generaban peligro constante sobre la portería de Urbig.

Kompany introdujo nuevos ajustes en el minuto 70 con la entrada de Min-jae Kim y Jamal Musiala en lugar de Dayot Upamecano y Konrad Laimer, en un intento de reactivar al equipo en el tramo final, mientras que el Colonia recurrió a los cambios para mantener su equilibrio defensivo.

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Pese a la clara superioridad del Bayern en posesión y llegadas, el equipo no fue capaz de traducir su dominio en un segundo gol, ante la solidez defensiva del Colonia y la gran actuación de su portero.

Con este resultado, el Bayern de Múnich se dejó dos puntos en casa y llega a los 22, tras no saber aprovechar su superioridad sobre el césped, mientras que el Colonia se llevó un valioso resultado ante el líder de la competición, en un partido que evidenció la dificultad del duelo y aumentó la preocupación en el conjunto bávaro por las lesiones de Kane y Olise.