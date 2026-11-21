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La derrota del Al Nassr ante el Al Ahli no fue un simple tropiezo en la carrera por la Liga Roshn Saudí, sino que trajo a la memoria una de las noches más duras en la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos, al repetirse el guion de la caída que el Al Nassr vivió hace más de 11 años. Se adelantó en el marcador, su estrella Cristiano Ronaldo falló un penalti y el partido dio un vuelco total, hasta que el equipo se encontró con una nueva derrota tras encajar tres goles del Al Ahli.

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El Al Ahli se impuso por 3-1 en el clásico entre ambos equipos, disputado ayer viernes en Yeda, en el partido aplazado de la novena jornada, para firmar un valioso triunfo ante el líder de la competición y confirmar su capacidad para darle la vuelta al marcador incluso cuando va por detrás.

El Al Nassr arrancó el encuentro de forma ideal, después de que Ronaldo abriera el marcador en el minuto 14, lo que dio a su equipo una ventaja temprana y obligó al conjunto local a buscar la remontada.

Sin embargo, el astro portugués desperdició la ocasión de ampliar la ventaja apenas cuatro minutos después, al no convertir un penalti que habría supuesto el segundo gol, un momento que permitió al Al Ahli recuperar el equilibrio y volver a meterse en el partido.

Antes del final de la primera parte, el brasileño Wenderson Galeno logró el empate al perforar la portería del Al Nassr, devolviendo el partido al punto de partida y dando a su equipo un importante impulso anímico antes del descanso.

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En la segunda mitad, la personalidad del Al Ahli se hizo más evidente: el delantero inglés Ivan Toney marcó el segundo gol en el minuto 71, antes de que el brasileño Roger Ibañez asestara el tercer golpe solo 4 minutos después.

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Con este triunfo, el Al Ahli eleva a 11 sus victorias sobre el Al Nassr en la historia de sus enfrentamientos en la Liga Profesional Saudí, que arrancó en 2008 y lleva su denominación actual desde 2022.

Una derrota que evoca la noche de Al Somah en 2015

La derrota del viernes tiene un significado histórico especial, ya que es apenas la segunda vez que el Al Nassr abre el marcador ante el Al Ahli y acaba perdiendo en la Liga Profesional.

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La primera se remonta al 22 de marzo de 2015, cuando ambos equipos se midieron en la vigésima jornada de la temporada 2014-2015, en un duelo que sigue presente en la memoria de las aficiones de los dos clubes.

Entonces, el Al Nassr se adelantó con dos goles de Mohammed Al-Sahlawi y parecía encaminado a una victoria importante, pero el Al Ahli se negó a rendirse y logró darle la vuelta al marcador de forma dramática para acabar ganando por 4-3.

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El astro sirio Omar Al Somah fue el héroe indiscutible de aquella noche, con tres goles («hat-trick»), mientras que Osama Hawsawi añadió otro tanto, y entre ambos frustraron los intentos del Al Nassr por conservar su ventaja.

Al-Sahlawi marcó el tercer gol del Al Nassr y completó también su propio triplete, pero la exhibición de Al Somah decantó el duelo a favor del Al Ahli. Más de una década después, el guion se repitió con detalles distintos, pero con un desenlace similar: el Al Nassr se adelanta, el Al Ahli reacciona y el Al Nassr abandona el campo derrotado.

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Ivan Toney sigue castigando al Al Nassr

El inglés Ivan Toney siguió brillando ante el Al Nassr, al que volvió a marcar en el clásico aplazado, con lo que eleva a cuatro su cuenta goleadora en cinco enfrentamientos contra este rival en la liga saudí.

El tanto del delantero inglés llegó de penalti y confirma su recurrente acierto goleador ante uno de los principales rivales del Al Ahli, según informó el diario «Al Riyadiyah» saudí.

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Según los datos de Transfermarkt, el Al Nassr se ha convertido en el sexto equipo saudí al que más goles ha marcado Toney en la liga, empatado con el Al Kholood, el Damac, el Al Ettifaq y el Al Fayha, con cuatro tantos cada uno.

Por delante de estos clubes figuran el Al Khaleej, el Al Riyadh y el Al Fateh, que han encajado seis goles del delantero inglés, mientras que ante el Al Hilal y el Al Qadsiah ha marcado cinco.

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La ausencia de Mané engorda la factura de derrotas del Al Nassr

Los números negativos del Al Nassr no se limitaron a la derrota en el clásico, sino que se extendieron a su balance sin su estrella senegalesa Sadio Mané, que se perdió el partido por un feliz motivo familiar: fue padre la mañana del encuentro y el cuerpo técnico le permitió quedarse fuera de la convocatoria.

Con este revés, ascienden a seis las derrotas del Al Nassr en los partidos sin Mané, de un total de 18 encuentros en los que su nombre no figuró en la convocatoria del equipo.

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El senegalés se perdió 12 partidos la temporada pasada, de los que el Al Nassr perdió cinco, frente a seis victorias y un único empate.

Entre esas derrotas figuran dos ante el Al Ahli, una en la final de la Supercopa de Arabia Saudí y otra en la primera vuelta de la Liga Roshn Saudí, además de dos ante el Al Qadsiah y otra ante el Al Hilal.

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La sexta derrota, ante el Al Ahli, llegó en el último clásico, que fue el primer partido que Mané se pierde con el Al Nassr en la presente temporada y el cuarto desde que viste la camiseta amarilla.

Por el contrario, el Al Nassr no perdió ninguno de los cinco partidos en los que faltó Mané durante sus dos primeras temporadas en el equipo, ya que los ganó todos.