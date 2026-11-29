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El empate (2-2) ante el Arsenal no fue lo único que indignó al Manchester City. También lo hizo una serie de polémicas decisiones arbitrales que acapararon el protagonismo en los minutos decisivos del partido. Tres acciones pusieron al árbitro y al VAR en el punto de mira de las críticas, después de que los jugadores del City creyeran haber sufrido una injusticia evidente que les privó de una valiosa victoria en la carrera por la Premier League.

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En el Emirates Stadium, el domingo por la noche, el Manchester City firmó un partido sólido ante el líder de la Premier League y se adelantó en el marcador en dos ocasiones, antes de encajar el gol del empate en los últimos minutos. Sin embargo, lo ocurrido dentro del área del Arsenal, junto a otras dos acciones, desató una oleada de indignación entre los jugadores del conjunto celeste y su entrenador. La polémica se extendió incluso a varias exestrellas del fútbol inglés, entre ellas leyendas que vistieron las camisetas de clubes rivales.

El Manchester City arrancó el encuentro con fuerza y abrió el marcador por medio del noruego Erling Haaland en el minuto 34, tras aprovechar un magnífico pase de Joško Gvardiol para poner a su equipo por delante.

La respuesta del Arsenal no se hizo esperar: Kai Havertz igualó en el minuto 39. Los visitantes recuperaron la ventaja al inicio de la segunda parte, concretamente en el minuto 47, cuando disparó Enzo Fernández, aprovechando una excelente acción ofensiva iniciada por Ayyoub Bouaddi.

Parecía que el Manchester City iba camino de llevarse una valiosa victoria, pero los últimos minutos trajeron acciones polémicas. Todo empezó en el minuto 83, cuando Jurrien Timber marcó el empate para el Arsenal tras un saque de esquina lanzado por Eberechi Eze.

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El gol llegó entre las protestas de los jugadores del City por la acción de Gabriel sobre el portero italiano Gianluigi Donnarumma, que recibió un codazo en la nuca mientras intentaba hacerse con el balón.

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Pese a que la jugada se revisó en el VAR, el árbitro decidió dar el gol por válido, ya que la atención se centró en una posible mano de Timber, sin señalar falta a favor del guardameta del Manchester City.

No obstante, la acción que más indignación provocó llegó en el tiempo añadido, cuando Joško Gvardiol se elevó para rematar de cabeza un balón que iba camino de la red, antes de que el delantero sueco Viktor Gyökeres interviniera con el brazo e impidiera que llegara a la portería.

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Los jugadores del Manchester City esperaban la intervención del VAR, pero la decisión final les decepcionó: el árbitro se negó a señalar penalti, a pesar de las numerosas protestas por la acción.

La lista de acciones polémicas no terminó ahí, ya que en el partido también se vio a Bruno Guimarães tirar del pelo a Jérémy Doku, que tenía tarjeta amarilla, sin que el árbitro tomara ninguna medida adicional contra el jugador del Arsenal.

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Tres acciones consecutivas sometieron al equipo arbitral a una enorme presión y reabrieron el debate sobre el papel del VAR a la hora de resolver las jugadas polémicas, sobre todo cuando se trata de acciones que pueden cambiar el resultado de los grandes partidos.

Las leyendas de Inglaterra cargan contra las decisiones arbitrales

El enfado no se limitó al entorno del Manchester City, sino que se extendió a analistas y exestrellas del fútbol inglés, que se mostraron sorprendidos de que no se señalara penalti en la acción de Gyökeres.

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Elliot Anderson expresó su convicción de que su equipo merecía la victoria y señaló que el Arsenal recibió protección arbitral en algunas acciones. Después, tras volver a ver la jugada, afirmó que era totalmente clara y que el VAR debería haber intervenido.

Por su parte, Roy Keane cuestionó la utilidad del VAR y aseguró que, si el árbitro hubiera señalado penalti a favor del Manchester City, ninguna persona sensata habría considerado errónea la decisión.

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Micah Richards, en cambio, criticó la falta de valentía a la hora de decidir y consideró que los árbitros no quisieron asumir la responsabilidad de pitar el penalti, sobre todo porque llegó en un momento decisivo del partido.

La admisión más llamativa llegó de Ian Wright, leyenda del Arsenal, que no dudó en reconocer que el Manchester City merecía un penalti.

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Wright dijo que no quiere ver perder a su equipo, pero que tampoco quiere que el Manchester City se marche del partido de esta manera sin obtener lo que le corresponde. Añadió que habría reclamado el penalti si hubiera sido a favor del Arsenal y que merecía ser señalado.

Gary Neville también calificó la acción de «escandalosa», mientras que Jamie Carragher se sumó a la ola de críticas y consideró que la decisión también había sido escandalosa.

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Así, el Manchester City encontró un apoyo inesperado en figuras destacadas históricamente vinculadas al Manchester United y al Liverpool, una imagen que reflejó la magnitud de la polémica que dejaron las decisiones del árbitro en el Emirates Stadium.

Maresca pierde los nervios y lanza un mensaje airado a los árbitros

Por su parte, Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, no pudo ocultar su malestar tras el partido, sobre todo porque su equipo estuvo cerca de llevarse los tres puntos ante un rival directo por el título.

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El técnico italiano declaró: «No voy a comentar mucho, pero es un penalti claro y muy fácil de ver. El árbitro John Brooks me dijo que la mano estaba en una posición natural, pero eso puede ser cierto para un portero, no para un delantero».

Y añadió: «No se nos ha pitado un penalti claro. Es muy difícil hablar hoy del arbitraje, así que lo mejor es considerarlo mala suerte y seguir adelante».

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Maresca se refirió también a la acción de Gabriel sobre Donnarumma y explicó que el codo del defensa del Arsenal estaba detrás del cuello del portero italiano, por lo que pidió que se aclarara si los jugadores pueden o no intervenir de esa manera sobre los guardametas.

Pese a su enfado, el entrenador del Manchester City intentó evitar una escalada directa y aseguró que su equipo puede rendir mejor, y que el foco debe ponerse en los aspectos futbolísticos en lugar de enredarse hablando de las decisiones arbitrales.

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Destacó su admiración por la forma en que compitieron sus jugadores y por cómo gestionaron el partido ante uno de los rivales más fuertes, y consideró que el equipo lanzó un mensaje importante sobre su capacidad para competir, aunque necesita encontrar continuidad.

«La forma en que competimos y gestionamos el partido fue admirable. Se trata de encontrar estabilidad, y creo que somos capaces de competir», afirmó Maresca.

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Añadió que lo más importante para el proyecto del Manchester City en su etapa actual es consolidar el estilo de juego, mejorar el rendimiento ofensivo y defensivo y gestionar correctamente la presión que rodea al equipo.

Aunque ambos equipos abandonaron el Emirates Stadium con un punto cada uno, el Manchester City se marchó con una sensación completamente distinta. El empate no fue un simple tropiezo en la carrera por el título, sino una noche cargada de protestas y de preguntas que seguirán abiertas sobre las decisiones arbitrales, sobre todo porque varios de los analistas más destacados coincidieron en que el conjunto celeste merecía un penalti en los instantes finales.