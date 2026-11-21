Compartir Sigue a GOAL en Google

El Chelsea dejó escapar su ventaja ante el Leeds United y encajó una amarga derrota por 1-4 el sábado por la noche en Stamford Bridge, en la jornada 11 de la Premier League.

Anuncios

El Chelsea se adelantó con un gol del neerlandés Emanuel Emegha en el minuto 24, pero el Leeds no tardó en empatar, apenas tres minutos después, por medio de Noah Okafor.

Dominic Calvert-Lewin anotó el segundo tanto visitante de penalti en el minuto 53.

Cinco minutos más tarde, Noah Okafor firmó su doblete y el tercero del Leeds, antes de que su compañero Brenden Aaronson marcara el cuarto gol de los visitantes en el minuto 90+1.

El Leeds suma ahora 17 puntos y ocupa la sexta posición, mientras que el Chelsea se queda estancado en 16 puntos, en el octavo puesto.

Anuncios Anuncios

El Chelsea ya había perdido en la jornada anterior de la Premier League en su visita al Sunderland, por 1-0.