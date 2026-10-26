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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Noche negra en Barcelona: la prensa catalana abre fuego tras la caída en el Clásico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
España

Y lanzó un ataque contra Cancelo y Cubarsí

La prensa catalana cargó contra los jugadores del Barcelona tras la derrota ante el Real Madrid por 2-1 en el Clásico disputado en el estadio Spotify Camp Nou, después de que varias de las estrellas del equipo no ofrecieran el rendimiento esperado, en medio de críticas que alcanzaron a la línea defensiva, al centro del campo y hasta al entrenador alemán Hansi Flick.

Los medios catalanes no dudaron en señalar a los responsables de la derrota, luego de que el Real Madrid lograra aprovechar los errores de su rival e imponer su superioridad en el enfrentamiento, dejando a varios jugadores del Barcelona bajo la presión de las críticas.

El portugués João Cancelo fue uno de los nombres más cuestionados, pues el diario El Nacional le otorgó una dura calificación de 4 sobre 10, al considerar que se mostró desorientado en ambas bandas de la defensa.

Por su parte, Mundo Deportivo le dio un 5 sobre 10, señalando sus apuros ante los ataques del Real Madrid, además de su limitada aportación ofensiva.

Asimismo, Pau Cubarsí recibió críticas por la jugada que precedió al gol decisivo de Kylian Mbappé, después de que Eduardo Camavinga lo superara en velocidad.

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Tanto Mundo Deportivo como Sport destacaron las dificultades del joven defensa para lidiar con los ataques del conjunto merengue.

Lamine Yamal tampoco se libró de las críticas, al no ser capaz de marcar la diferencia pese a sus intentos ofensivos.

El diario Sport consideró que su actuación no fue suficiente, debido a su falta de continuidad y a no dejar una huella real en el Clásico.

En cambio, el rendimiento de Pedri mejoró tras el descanso, y dio el pase decisivo en el gol del empate anotado por Raphinha, después de que el Barcelona sufriera para imponer su ritmo durante la primera parte.

Sin embargo, la emisora Cadena SER elogió la superioridad de Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, quienes lograron neutralizar el peligro de Pedri y Rodri e imponer su dominio en el centro del campo.

Las críticas se extendieron a Hansi Flick, por la incapacidad del Barcelona de imponer su estilo habitual y la falta de precisión en la presión, además del fracaso de los cambios para variar el rumbo del encuentro.

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