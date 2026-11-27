La atención de la afición del Club Sportif Sfaxien se centra en la evolución del estado de uno de los jugadores del equipo, después de que Mohamed Al-Absi sufriera un repentino accidente de tráfico el viernes por la noche en la gobernación de Béja, su tierra natal. Reina la preocupación por la naturaleza de las lesiones que sufrió y por su posible repercusión en su futuro futbolístico, a la espera de la evaluación médica definitiva.
Según informó la emisora tunecina «Mosaïque FM», el jugador se sometió a pruebas médicas exhaustivas mediante un TAC con el objetivo de determinar la naturaleza de las lesiones y evaluar su gravedad. Por su parte, la directiva del Sfaxien se apresuró a facilitar una ambulancia para trasladarlo a una clínica privada de la capital, Túnez, con el fin de seguir su estado de salud y proporcionarle la atención médica necesaria.
Por el momento no se conocen todos los detalles sobre el estado de salud del jugador, de 22 años, ya que las fuentes no han revelado los resultados de las pruebas médicas ni la naturaleza de las lesiones sufridas. Mientras tanto, en las redes sociales han circulado informaciones contradictorias sobre la gravedad de su situación, sin que haya habido una confirmación médica oficial que aclare la veracidad de esas noticias, por lo que todas las miradas están puestas en el parte que se espera de los médicos en las próximas horas.
El suceso ha despertado una gran ola de solidaridad en el entorno deportivo tunecino. Aficionados de distintos clubes han reaccionado a la noticia del percance del jugador del Sfaxien y los mensajes de apoyo y ánimo se han sucedido en las redes sociales, en una imagen que ha trascendido los colores de cada club, con deseos de que el futbolista se recupere y vuelva pronto a los terrenos de juego, sobre todo porque aún está en el inicio de su carrera profesional y se espera mucho de él en los próximos años.
Al-Absi dio sus primeros pasos en el fútbol en el Olympique de Béja, el club que supuso su punto de partida en este deporte, antes de fichar por el Club Sportif Sfaxien en julio de 2024 con un contrato hasta 2029. Así comenzó una nueva etapa en uno de los clubes más destacados de Túnez, con el objetivo de mejorar su nivel y ganar experiencia en la liga local y en las competiciones continentales.
El centrocampista ha disputado esta temporada 3 partidos de la Liga Profesional de Túnez con la camiseta del Sfaxien y entraba en los planes del equipo antes del accidente. Sin embargo, ya es seguro que se perderá el próximo encuentro ante el Black Bulls mozambiqueño, previsto para el domingo en el estadio Taïeb Mhiri de Sfax, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Confederación de la CAF, por lo que el equipo pierde a una de sus piezas en un momento importante de su andadura continental.
La afición del Sfaxien, y la tunecina en general, aguarda el anuncio de los resultados de las pruebas médicas, con el temor de que las lesiones sean más graves de lo que apuntaba la información inicial. Por ahora, la prioridad es confirmar que el jugador está a salvo y que su estado de salud es estable, al margen de cualquier consideración deportiva, a la espera de un comunicado oficial que aclare la situación real de Mohamed Al-Absi y ponga fin a las especulaciones que circulan sobre el accidente.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.