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La atención de la afición del Club Sportif Sfaxien se centra en la evolución del estado de uno de los jugadores del equipo, después de que Mohamed Al-Absi sufriera un repentino accidente de tráfico el viernes por la noche en la gobernación de Béja, su tierra natal. Reina la preocupación por la naturaleza de las lesiones que sufrió y por su posible repercusión en su futuro futbolístico, a la espera de la evaluación médica definitiva.

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Según informó la emisora tunecina «Mosaïque FM», el jugador se sometió a pruebas médicas exhaustivas mediante un TAC con el objetivo de determinar la naturaleza de las lesiones y evaluar su gravedad. Por su parte, la directiva del Sfaxien se apresuró a facilitar una ambulancia para trasladarlo a una clínica privada de la capital, Túnez, con el fin de seguir su estado de salud y proporcionarle la atención médica necesaria.

Por el momento no se conocen todos los detalles sobre el estado de salud del jugador, de 22 años, ya que las fuentes no han revelado los resultados de las pruebas médicas ni la naturaleza de las lesiones sufridas. Mientras tanto, en las redes sociales han circulado informaciones contradictorias sobre la gravedad de su situación, sin que haya habido una confirmación médica oficial que aclare la veracidad de esas noticias, por lo que todas las miradas están puestas en el parte que se espera de los médicos en las próximas horas.

El suceso ha despertado una gran ola de solidaridad en el entorno deportivo tunecino. Aficionados de distintos clubes han reaccionado a la noticia del percance del jugador del Sfaxien y los mensajes de apoyo y ánimo se han sucedido en las redes sociales, en una imagen que ha trascendido los colores de cada club, con deseos de que el futbolista se recupere y vuelva pronto a los terrenos de juego, sobre todo porque aún está en el inicio de su carrera profesional y se espera mucho de él en los próximos años.

Al-Absi dio sus primeros pasos en el fútbol en el Olympique de Béja, el club que supuso su punto de partida en este deporte, antes de fichar por el Club Sportif Sfaxien en julio de 2024 con un contrato hasta 2029. Así comenzó una nueva etapa en uno de los clubes más destacados de Túnez, con el objetivo de mejorar su nivel y ganar experiencia en la liga local y en las competiciones continentales.

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El centrocampista ha disputado esta temporada 3 partidos de la Liga Profesional de Túnez con la camiseta del Sfaxien y entraba en los planes del equipo antes del accidente. Sin embargo, ya es seguro que se perderá el próximo encuentro ante el Black Bulls mozambiqueño, previsto para el domingo en el estadio Taïeb Mhiri de Sfax, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Confederación de la CAF, por lo que el equipo pierde a una de sus piezas en un momento importante de su andadura continental.

Próximos partidos CSF CAF Confederations Cup 11:00 Black Bulls Maputo

La afición del Sfaxien, y la tunecina en general, aguarda el anuncio de los resultados de las pruebas médicas, con el temor de que las lesiones sean más graves de lo que apuntaba la información inicial. Por ahora, la prioridad es confirmar que el jugador está a salvo y que su estado de salud es estable, al margen de cualquier consideración deportiva, a la espera de un comunicado oficial que aclare la situación real de Mohamed Al-Absi y ponga fin a las especulaciones que circulan sobre el accidente.