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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, repitió lo que hizo en el partido ante el PSV Eindhoven neerlandés en la Liga de Campeones, después de que el conjunto blanco se quedara por detrás en el marcador ante el Deportivo Alavés en LaLiga.

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Con el Real Madrid perdiendo por un gol ante el PSV Eindhoven en la primera parte, Mourinho hizo tres cambios de golpe en el minuto 46: entraron Jude Bellingham, Ibrahima Konaté y Dean Huijsen, y se retiraron Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger y Éder Militão.

El conjunto merengue logró darle la vuelta al marcador ante el PSV Eindhoven y acabó ganando por 5-1, con lo que mantiene el pleno de victorias en la Liga de Campeones.

En el duelo ante el Deportivo Alavés, disputado el sábado por la noche en el Santiago Bernabéu y correspondiente a la 14.ª jornada de LaLiga, el conjunto blanco se marchó al descanso por detrás en el marcador por el gol de Antonio Martínez en el minuto 22.

José Mourinho decidió hacer dos cambios tempranos: en el minuto 46 entraron Bernardo Silva y Yan Diomande, y se retiraron el marroquí Brahim Díaz y Aurélien Tchouaméni.

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En el minuto 60, Mourinho dio entrada al joven delantero Carlos Espí en lugar de Arda Güler. Es la primera vez que Espí sale tan pronto, ya que solía entrar en los últimos diez minutos de los partidos del conjunto blanco.

Llama la atención que Aurélien Tchouaméni figurara entre los sustituidos en ambos encuentros, después de que José Mourinho decidiera retirarlo de nuevo, en una llamativa repetición de su decisión anterior ante el conjunto neerlandés.

Gracias a estos cambios, el Real Madrid ganó mordiente en ataque y Kylian Mbappé logró recortar distancias en el minuto 69.