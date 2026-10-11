El Al-Hilal asestó un duro golpe al Al-Ittihad, tras imponerse por 3-2 en la cima de la octava jornada de la Roshn Saudi League, en el estadio Kingdom Arena, en un enfrentamiento que arrojó un resultado sin precedentes en la historia de los duelos entre ambos equipos en la competición, y que encendió la lucha por el liderato.

El Al-Hilal impuso su superioridad en la primera mitad, que terminó por delante con dos goles a uno, después de que el brasileño Gabriel Martinelli abriera el marcador en el minuto 11, antes de que el marroquí Youssef En-Nesyri igualara para el Al-Ittihad en el minuto 22, y a continuación el inglés Ollie Watkins devolviera la ventaja a los locales en el minuto 30.

En el minuto 64, el neerlandés Crysencio Summerville amplió la ventaja del Al-Hilal con el tercer gol, mientras que su compatriota Steven Bergwijn recortó distancias para el Al-Ittihad desde el punto de penalti en el minuto 89, lo que encendió los últimos minutos entre los intentos del Al-Ittihad por lograr el empate, ante los que el Al-Hilal mantuvo su ventaja hasta el pitido final.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", ninguno de los dos equipos había ganado por 3-2 en sus 36 enfrentamientos previos en la Liga Profesional, desde el inicio de la competición en el verano de 2008, por lo que la cima registró un resultado excepcional en la historia del clásico.

Con esta derrota, el Al-Ittihad perdió su registro invicto, convirtiéndose en el último equipo de la liga en probar la derrota esta temporada, mientras que el Al-Hilal elevó su cuenta a 21 puntos, recuperando el liderato de la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Al-Qadisiyah y el Al-Nassr. Por su parte, el Al-Ittihad quedó estancado en 17 puntos, finalizando la jornada en el cuarto puesto.