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El AS FAR y el Raja Casablanca iniciaron su andadura en la fase de grupos de la Copa Confederación de la CAF con resultados opuestos: el primero logró una importante victoria por 3-1 ante el sudafricano Durban City, mientras que el conjunto de Casablanca no pasó del empate sin goles frente al togolés ASKO Kara.

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El AS FAR impuso pronto su superioridad en el estadio Príncipe Moulay El Hassan de Rabat, y Ahmed Hammoudan abrió el marcador en el minuto 12 tras aprovechar un preciso pase al hueco de Merveil Ndockyt. El gol adelantó a su equipo y tradujo en ventaja el potente arranque ofensivo de los locales, que desperdiciaron varias ocasiones para ampliar la renta en los primeros minutos.

El conjunto marroquí mantuvo la presión hasta que Ahmed Hammoudan volvió a perforar la red en el minuto 44 con un disparo con la derecha desde dentro del área. Así, el AS FAR se marchó al descanso con un 2-0 a favor y dejó a su rival sudafricano ante una tarea complicada para la segunda mitad.

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Nada más comenzar la segunda parte, el Durban City recortó distancias en el minuto 50 por medio de Alou Doumbia, que remató un pase de Kyle Jurgens y devolvió algo de emoción al encuentro. Sin embargo, el AS FAR no permitió la remontada de su rival y sentenció con el tercer gol, obra de Marouane Louadni en el minuto 83, de cabeza tras un saque de esquina, para asegurar el triunfo por 3-1.

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Raja Casablanca contra ASKO Kara

En el estadio Mohamed V de Casablanca, el Raja Casablanca tropezó en el inicio de su andadura en el Grupo A al no pasar del empate sin goles ante su visitante, el togolés ASKO Kara, en un partido en el que los locales tuvieron dificultades para convertir su dominio en goles pese a sus numerosos intentos ofensivos.

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El Raja salió con una presión evidente y amenazó la portería rival por medio de Ismail Khafi y Adam Ennafati, pero el guardameta Manani Ouro Biri desbarató sus intentos. Por su parte, el conjunto togolés estuvo cerca de sorprender a los locales en el minuto 41, cuando un lanzamiento de falta directa de Souleymane Ouro Gafou se estrelló en el palo izquierdo.

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En la segunda mitad, el Raja intensificó sus intentos en busca del gol que le diera ventaja. Mathis Ouyousoui destacó en más de una ocasión, e Ismail Khafi desperdició una ocasión peligrosa a corta distancia en el minuto 77, cuando el portero togolés detuvo su remate. Los intentos continuaron, pero el marcador no se movió.

Los últimos minutos estuvieron marcados por la presión constante del Raja, que trató de aprovechar los centros laterales y los disparos desde fuera del área, pero la defensa del ASKO Kara y su portero mantuvieron la portería a cero hasta el pitido final, de modo que ambos equipos se repartieron los puntos.

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Ambos resultados llegan en el arranque de la fase de grupos para los dos equipos. El Raja juega en el Grupo A junto al egipcio Al Ahly, el angoleño Primeiro de Agosto y el ASKO Kara, mientras que el AS FAR compite en el Grupo B con el Durban City, el tanzano Azam y el libio Al Ahli Trípoli.

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