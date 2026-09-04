Noche de ensueño de Troy Parrott: el irlandés impulsa al Real Betis ante un enfadado Real Madrid

El Real Madrid ya no está impecable en LaLiga esta temporada. El equipo del técnico José Mourinho cayó por 1-0 en Sevilla ante el Real Betis por el primer gol en el fútbol español de Troy Parrott: 1-0. El suplente, llegado desde el AZ, marcó el único tanto a diez minutos del final. Kylian Mbappé falló desde los once metros en la recta final. Tanto el Real Betis como el Real Madrid tienen nueve puntos tras cuatro partidos.

En el Betis, Cucho Hernández fue el elegido en punta por delante de Parrott. Sí hubo puestos en el once para, entre otros, Antony e Isco. En el Real Madrid, Denzel Dumfries fue el elegido en el lateral derecho por delante de Trent Alexander-Arnold.

Antony se dejó ver pronto con un disparo potente sobre Thibaut Courtois, que estuvo atento y blocó. Fueron los madrileños quienes estuvieron más cerca del gol en el arranque, pero Vinícius Júnior vio cómo su remate directo se estrellaba en el palo.

El Real Madrid decepcionó especialmente en ataque y generó muy pocas ocasiones. Fue revelador que precisamente Dean Huijsen, tras el inicio, fuera quien más cerca estuvo del 0-1. El amsterdamés cabeceó al larguero.

Parrott entró en el minuto 69 y no llegó ni doce minutos después su primer gol con los andaluces. Courtois salvó primero de forma magnífica un cabezazo de Nelson Deossa, pero no pudo hacer nada ante el rechace del irlandés: 1-0.

No parecía suficiente para la victoria. Carlos Espí, a quien Mourinho mandó al campo justo después del 1-0, definió de maravilla al enviar el balón a la escuadra con la zurda y de forma acrobática tras un pase de Vinícius Júnior. Sin embargo, estaba en fuera de juego por muy poco: gol anulado.

En el tiempo de descuento parecía que al final se arreglaría para el Real Madrid. Vinícius cayó con cierta ansiedad ante la pierna extendida del defensa Natan y Valles detuvo el penalti señalado que lanzó Mbappé. El penalti parecía tener que repetirse por la entrada prematura de jugadores, pero para incomprensión de los madrileños y de Mourinho no hubo un nuevo lanzamiento.



