El Torino también falla en la Coppa Italia. La eliminación en dieciseisavos contra el Monza supone la tercera derrota consecutiva para Ignazio Abate desde su llegada al banquillo del Torino. Un inicio decepcionante que también se refleja en las cuotas de destitución de las casas de apuestas, donde el exentrenador de la Juve Stabia baja de 3,75 a 2,75 en Sisal y Snai.





La misma cuota para Domenico Tedesco, también él todavía sin arrancar en la Serie A con su Bolonia. El nombre con más riesgo, en la pizarra, sigue siendo el de su rival de ayer, Ivan Juric, que aun así sube de 1,50 a 1,85 tras el 0-1 del Olímpico. Tampoco pueden estar tranquilos Masimiliano Alvini (2,40) y la pareja Di Francesco-Stroppa, ofrecidos ambos a 2,50. Queda fijado en 3,25 Carlos Cuesta del Parma, mientras que la destitución antes de final de año de Alberto Aquilani, Fabio Pisacane y Fabio Grosso se paga a 3,50.







