La policía está llevando a cabo investigaciones sobre el robo que sufrió la vivienda de Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, en un incidente que ocurrió al mismo tiempo que su regreso de Italia junto a su equipo, tras la derrota ante el Como en la Liga de Campeones de Europa.

Según la cadena "ESPN", la familia de Fernandes no se encontraba en la vivienda en el momento de los hechos, mientras que la policía acudió con rapidez al lugar del suceso, y el Manchester United expresó su apoyo a su capitán.

Un comunicado de la policía de Cheshire, recogido por la cadena "ESPN", señaló: "Alrededor de las 20:30 del miércoles 21 de octubre, la policía recibió informes sobre actividad sospechosa en una de las direcciones de la zona de Alderley Park, en Nether Alderley".

El comunicado añadió: "El denunciante informó de la presencia de 3 hombres desconocidos en el jardín trasero de una propiedad vecina".

Y continuó: "Los agentes se desplazaron al lugar del aviso, pero no encontraron ningún rastro de los sospechosos a su llegada. No obstante, los agentes descubrieron que la propiedad había sido objeto de un robo y que se habían sustraído varios bienes.

El comunicado concluyó: "Se ha iniciado la investigación del suceso, y las indagaciones siguen en curso".

El detective David Jarvis, de la unidad de investigaciones proactivas de Macclesfield, declaró: "Esta investigación se encuentra actualmente en sus fases iniciales, y estamos comprometidos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para dar con las personas responsables del suceso.

Y agregó: "En el marco de nuestras indagaciones, queremos ponernos en contacto con cualquier persona que se encontrara en la zona en el momento del incidente y considere que pudo haber visto alguna actividad sospechosa".

Y prosiguió: "Lo mismo se aplica a cualquier persona que disponga de grabaciones de cámaras de vigilancia o de cámaras de vehículos que puedan ayudar en la investigación".

En una noche catastrófica en la región de Lombardía, el Manchester United cayó con una humillante derrota por 4-1 ante el equipo de Cesc Fàbregas, prolongando su racha de partidos sin ganar hasta 7 enfrentamientos, y el resultado también llevó a Bruno Fernandes a cuestionar públicamente el estilo de su entrenador Michael Carrick.



