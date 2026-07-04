Noah Fernández se lleva todo el protagonismo en el primer partido amistoso del PSV

El PSV empezó la temporada 2026/27 con un 1-1 ante el Royal Antwerp. El campeón se adelantó con un gran gol de Noah Fernández, pero los belgas igualaron tras el descanso.

El técnico Peter Bosz alineó en De Herdgang un once muy modificado: varios internacionales aún estaban ausentes por el Mundial o vacaciones. Ruben van Bommel y Mauro Júnior tampoco jugaron, mientras que Alassane Pléa comenzó en el banquillo tras una larga lesión.

El PSV dominó la posesión desde el inicio, pero no tradujo ese control en ocasiones claras. Couhaib Driouech avisó con dos disparos y una combinación entre Man y Sildillia también amenazó, sin éxito.

A mitad de la primera parte, Noah Fernández desequilibró el partido con una jugada de pura clase. El centrocampista de dieciocho años se abrió paso entre la defensa del Antwerp y envió el balón con precisión al ángulo: 1-0. Ese fue el momento más destacado de una primera parte por lo demás poco brillante, en la que el PSV apenas concedió ocasiones en defensa y se fue al descanso con ventaja.

Tras el descanso salió un PSV renovado: Pléa regresó tras su lesión y Joey Veerman aportó más control.

El equipo siguió llevando la iniciativa, pero las ocasiones tardaron en llegar. Koller creó peligro tras un rápido tiro libre de Veerman y Pléa mostró su forma con una buena jugada en el centro del campo, aunque su pase final no tuvo éxito.

A la hora de partido, el Antwerp igualó con un tanto de Ibrahim, quien controló un rebote y lo colocó en la escuadra (1-1). Koller y Bouhamdi buscaron el segundo del PSV, pero el marcador ya no se movió.