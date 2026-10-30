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Eintracht Frankfurt v 1. FC Köln - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Traducido por

Noah Atubolu probablemente no afrontará otro culebrón de fichajes: sale a la luz una cláusula decisiva en el Eintracht de Fráncfort

Bundesliga
Fichajes
N. Atubolu
Eintracht Frankfurt

Noah Atubolu sigue cedido por el SC Friburgo al Eintracht Frankfurt. Sin embargo, las condiciones para un traspaso definitivo son más que realistas.

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Según informa Bild, la obligación de compra pactada en la cesión del portero este verano se activará en cuanto el Eintracht asegure la permanencia. Teniendo en cuenta las aspiraciones y la calidad de la plantilla del conjunto de Hesse, es un objetivo que, con toda probabilidad, alcanzará pese al complicado inicio de temporada y a ocupar actualmente el 14.º puesto de la clasificación.

Fráncfort pagó a Friburgo un millón de euros por la cesión a finales de agosto. Si el traspaso se hace definitivo el próximo verano, deberá abonar otros doce millones de euros. Atubolu quedaría entonces vinculado al Eintracht hasta 2031, según el contrato que había negociado el exdirector deportivo Markus Krösche, que se marchó recientemente.

Antes de recalar en el SGE, Atubolu había vivido un verano bastante turbulento. Como decidió no renovar su contrato con el Friburgo, vigente hasta 2028, nada más terminar la pasada temporada quedó claro que el jugador formado en el club no volvería a disputar ningún partido con él. El SCF ya había fichado a un sustituto: Mio Backhaus, procedente del Werder Bremen por doce millones de euros.

Noah Atubolu corría el riesgo de jugar mal sus cartas

El problema: las ofertas por Atubolu no llegaron ni tan rápido ni en tal cantidad como esperaba el exportero de la selección alemana sub-21. «Ha jugado muy mal sus cartas», escribió Sport Bild a principios de junio, cuando Atubolu ya no tenía posibilidad de seguir en Friburgo.

Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images
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01 nov 2026

HSV

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El jugador de 24 años soñaba con fichar por un club de la Premier League, pero varias operaciones en esa dirección se frustraron a lo largo del verano. Así, tuvo que esperar hasta finales de agosto para encontrar finalmente un nuevo equipo en el Eintracht. En las semanas anteriores, en el club de Hesse había quedado claro que no querían comenzar la temporada con Kaua Santos como portero titular.

¿Atubolu ya forma parte del consejo de jugadores del Eintracht de Fráncfort?

Atubolu debutó apenas un día después de su traspaso en la portería del Eintracht, en el estreno liguero ante el Union Berlín (3-3). Hasta ahora ha disputado ocho partidos con el Fráncfort en todas las competiciones y, según Bild, ya se ha adaptado muy bien a la ciudad. De hecho, al parecer ya forma parte del consejo de jugadores.

Atubolu sigue soñando, por supuesto, con la Premier League. Aun así, actualmente hay varios indicios que apuntan a un futuro a largo plazo en Fráncfort. También encaja con ello que el futbolista nacido en Friburgo, al parecer, no tendrá cláusula de salida.

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