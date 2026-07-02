Noa Vahle se mostró muy sorprendida por las declaraciones de un jugador neerlandés-marroquí tras la eliminación de la selección neerlandesa en el Mundial

Noa Vahle y Hélène Hendriks se mostraron sorprendidas por las declaraciones de Anass Salah-Eddine tras la eliminación de Holanda en el Mundial. El lateral izquierdo de Marruecos admitió que estaba especialmente motivado para vencer a la selección naranja.

Vahle, que lo entrevistó al terminar el encuentro, notó su enorme entusiasmo. «Lo entrevisté tras el partido», recuerda Vahle en el podcast HNM. «Nació y se crió en Ámsterdam, se formó en las categorías inferiores de los Países Bajos y, al final, optó por Marruecos. Para él es increíble estar en un Mundial».

Lo que más le llamó la atención fue su mirada al preguntarle por jugar contra los Países Bajos: «Ese brillo en sus ojos. Estaba muy motivado por ganar a los Países Bajos».

Hendriks se pregunta si Salah-Eddine habría tenido opciones en la selección holandesa. Vahle cree que sí, pero matiza: «A la larga habría tenido oportunidades, pero en su posición la competencia en la Oranje es enorme; en Marruecos también, aunque quizá allí fuera algo menor».

Hendriks entiende que eligiera Marruecos: «Si eso le permitió jugar un Mundial, lo comprendo; seguro que se sentía más identificado y quizá su familia también influyó».

Aun así, la entrevista le sigue dando vueltas a Hendriks: «Me pareció sincera, pero lo has dado todo aquí, en los Países Bajos. Resulta extraño que tuvieras tantas ganas de ganarles. Siempre hay que estar motivado, pero esto me llamó la atención. Me pregunté si había algún rencor, porque tenía menos opciones en la selección holandesa».

Vahle no lo cree y recuerda que el jugador mencionó que muchos de sus amigos son neerlandeses. Aun así, esperaba una reacción diferente: «Quizá no lo entendamos, pero esperaba que también dijera que era un sentimiento ambivalente».

Hendriks asiente: «Eso es justo lo que digo. Se formó en los Países Bajos. Quieres ganar, pero esperaba algo de compasión por la eliminación de los Países Bajos. Lo eché en falta. Es su derecho y no me quita el sueño, pero me pareció llamativo».

Tras la victoria sobre la selección holandesa, Salah-Eddine explicó a Vahle su motivación extra: «Esto es muy especial. Hasta hace un año jugaba en la selección juvenil holandesa y disputé el Campeonato de Europa. Después di el salto y poder jugar ya contra la selección holandesa ha sido algo muy especial».