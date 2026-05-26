Noa Vahle explica por qué la selección holandesa juega un amistoso contra Uzbekistán: «Se ha pensado bien»

Según Noa Vahle, el último amistoso de Países Bajos ante Uzbekistán no solo sirve para ganar confianza, como reveló en HNM De Podcast.

La Orange debutará el 14 de junio ante Japón en la fase de grupos, pero antes tiene dos amistosos: uno de despedida contra Argelia en De Kuip y otro frente a Uzbekistán en Estados Unidos.

Vahle asegura que la elección de Uzbekistán no es casual: «¿Sabéis por qué lo hacen?», pregunta a Hélène Hendriks y Merel Ek. «Para ganar un poco de confianza», responde Hendriks.

Vahle lo desmiente: «He investigado y juegan igual que Japón. Lo han pensado muy bien».

Ambos equipos utilizan un sistema 3-4-2-1, lo que convierte a Uzbekistán en el sparring perfecto para probar el plan táctico de Koeman.

El equipo de Fabio Cannavaro debuta en la Copa, pero llega con buenas sensaciones tras una sólida eliminatoria.

Como ahora avanzan la mayoría de los terceros, tiene opciones de pasar a la siguiente ronda. En el Grupo K se medirá a Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo.