Noa Vahle causa malestar con su análisis sobre las posibilidades de la selección holandesa en el Mundial

Noa Vahle se muestra pesimista sobre las opciones de Holanda en el Mundial. Una invitada del programa «Nieuws van de Dag» no entiende tanta negatividad tan cerca del inicio.

«Sé cuál es la realidad y de qué son capaces otros países», analizó el seleccionador Ronald Koeman este miércoles en rueda de prensa. «Nada es imposible, vamos a por ello. Estoy convencido de que podemos llegar lejos, pero ganar a las grandes selecciones aún está muy lejos».

Vahle comprende a Koeman: «Podría decir que seremos campeones, pero entonces Valentijn Driessen lo destrozaría en su columna. Mejor no hacerlo. El objetivo de la KNVB es llegar a semifinales».

Vahle duda de que se logre: «No tenemos un nueve de talla mundial como Francia o Inglaterra, así que no somos favoritos. También hace falta suerte. Dudo que me quede seis semanas y media en Estados Unidos».

Su colega, el periodista Fidan Ekiz, está harto del pesimismo que rodea a la selección holandesa, que debutará el 14 de junio. «Esto es muy holandés. Koeman tiene razón sobre esa actitud negativa, todo es negativo. Simplemente hay que decir: vamos a ganar, lo haremos bien y hay que apoyarlo».

Koeman lo reconoció en una charla con Joep Schreuder, de la NOS: «La positividad a veces falta en los Países Bajos; tenemos una actitud negativa».

El comentarista Víctor Vlam, invitado al mismo programa, pronostica un «drama» y asegura: «Quedaremos eliminados tras la fase de grupos».