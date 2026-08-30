No parece que Noa Lang vaya a cerrar un traspaso este verano. El extremo ha recibido, de hecho, una señal especial en el Nápoles justo antes del cierre del mercado.

Lang es titular este domingo por la noche cuando el Nápoles se mida al Como. Todo apunta, por tanto, a que el técnico Massimiliano Allegri confía en el neerlandés y quiere que se quede.

Eso llama la atención, ya que Fabrizio Romano informó antes en el día de que las conversaciones entre el Ajax y el entorno de Lang se habían ‘reabierto’.

“En las últimas doce horas, el Ajax ha vuelto a ponerse en contacto con los agentes de Noa Lang y con el Nápoles. Esta opción se ha reabierto, en caso de que el Nápoles decida que Lang puede salir”, señaló Romano.

El gurú italiano del mercado de fichajes sí añadió una observación importante. “A veces un partido puede marcar la diferencia”, dijo, en referencia ya al duelo entre el Como y el Nápoles de este domingo por la noche.

Así las cosas, el Ajax parece tener que desviar su atención hacia otros candidatos, ya que el Nápoles quiere que Lang siga en la plantilla. El técnico Míchel Sánchez ya indicó antes del partido contra el Telstar que “al cien por cien” llegará a Ámsterdam un nuevo extremo izquierdo.

En una fase anterior, Brian Rodríguez y Arnaut Danjuma fueron vinculados con el Ajax, pero por ahora no está claro hasta qué punto son opciones viables.