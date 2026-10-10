Noa Lang reacciona con rapidez y marca el primer gol del Nápoles de la temporada

Noa Lang marcó este sábado su primer gol de la temporada. El atacante del Napoli firmó el segundo tanto en el partido en casa contra el Frosinone, que finalmente fue derrotado por 3-0. El Napoli asciende hasta la novena plaza y ahora tiene los mismos puntos que el Frosinone (10).

Lang fue titular en el Napoli, al igual que, entre otros, el exajacied David Neres. Formaron la delantera junto al delantero centro Rasmus Højlund, que ya en el tercer minuto tuvo en sus botas el gol de la apertura. El desafortunado danés estrelló el balón en el palo.

Al filo de la media hora, Giorgio Cittadini cometió una falta sobre Højlund, que asumió él mismo el lanzamiento y vio cómo Lorenzo Palmisani detenía su intento. Sin embargo, el guardameta se adelantó ligeramente a su línea, por lo que el penalti tuvo que repetirse. De Bruyne sí marcó.

Apenas tres minutos después, Lang amplió la ventaja del Napoli. El internacional neerlandés reaccionó con rapidez a un balón rechazado dentro del área, regateó al último defensa que quedaba y definió para el 2-0.

Con ello, el Napoli tenía la victoria prácticamente asegurada. El Frosinone apenas logró generar peligro en el Stadio Armando Maradona, donde los aficionados no fueron precisamente agasajados tras el descanso. Scott McTominay fue durante mucho tiempo el que más cerca estuvo del 3-0, pero Palmisani respondió con acierto. Lang fue sustituido en el minuto 72.

El Napoli, donde Sam Beukema no tuvo minutos desde el banquillo, acabó haciendo el 3-0 ya en lo más profundo del tiempo de descuento. Giovane progresó de forma excelente por la izquierda y cedió atrás para la llegada de De Bruyne, cuyo remate acabó dentro.



