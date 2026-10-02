Noa Lang entró al campo tras el descanso en el Grecia - Países Bajos (2-2) con 2-0 en contra. El atacante del Napoli se muestra crítico con la manera en que la selección neerlandesa actúa siempre en la primera parte.

En declaraciones a ESPN, Lang analiza los ajustes del seleccionador Xavi Hernández. "Tuve que aportar creatividad y desparpajo en el descanso y mostrar valentía. Creo que los tres cambios (Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch y Lang, red.) lo hicieron de forma correcta".

El diestro señala que el seleccionador estaba muy enfadado en el descanso por el juego mostrado y por la desventaja en el marcador. "Lo que mostramos en la primera parte tiene que acabarse de una vez. Nos pasa demasiado a menudo".

Durante los partidos de la Nations League contra Alemania (1-1) y Serbia (1-2), Xavi también tuvo que retocar cosas tras una mala primera mitad. "No tengo ni idea de por qué pasa. Queremos ser una gran selección y medirnos con las grandes selecciones, pero simplemente nos cuesta demasiado a menudo", opina Lang.

"Claro que jugar fuera de casa contra Grecia es un partido complicado, pero en mi opinión es un partido que Países Bajos tiene que ganar. Si quieres ser una gran selección, tienes que demostrarlo y ganar este tipo de partidos. Esto nos pasa demasiado a menudo", continúa el creativo.

Lang cree que Grecia parecía tener más ganas que Países Bajos. "Ellos quisieron más que nosotros en la primera parte y eso sí que es grave. Grecia juega en casa, está entusiasmada y tiene el impulso de su lado. Hay que estar preparado para eso".

Lang no puede señalar con exactitud la causa, pero espera que pueda tener que ver con la infravaloración del rival. "Quizá lo afrontamos demasiado con la idea de: esto lo vamos a sacar adelante sin más".