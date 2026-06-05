Noa Lang grita de dolor durante un entrenamiento de la selección holandesa

El viernes se vivió un momento tenso en el entrenamiento de la selección holandesa. Según ESPN, durante un rondo Memphis Depay chocó con fuerza contra su compañero Noa Lang.

En un duelo por el balón, Memphis entra con la pierna estirada y golpea de lleno la espinilla de Lang, que siente mucho dolor y debe abandonar temporalmente el rondo.

Lang cojea un momento mientras Memphis lo observa. Se estrechan la mano y el dolor persiste.

Memphis ingresó como suplente el miércoles ante Argelia en el partido de despedida previo al Mundial, pero no evitó la derrota 0-1 de la Oranje en De Kuip. Lang se quedó los 90 minutos en el banquillo.

Así, Lang no parece tener garantizado un lugar en el once del Mundial. Hay dudas sobre Memphis, pues el seleccionador Ronald Koeman eligió a Donyell Malen como delantero centro el miércoles.

Jurriën Timber se unió por primera vez al grupo tras jugar el sábado la final de la Champions con el Arsenal; Koeman le autorizó incorporarse más tarde. Ian Maatsen y Lutsharel Geertruida, de la lista de reserva, ya no están con el equipo.

En Orangeburg, Nueva York, el termómetro llegó a 29 °C durante la sesión, temperatura elegida adrede por la KNVB para que los jugadores se aclimaten. La selección holandesa entrenará sábado y domingo en las instalaciones del New York City FC y el lunes jugará un amistoso contra Uzbekistán.