Noa Lang fue clave en el título liguero que el Galatasaray logró sobre la hora

El sábado, el Galatasaray conquistó su 26.º título de liga turca. El equipo de Okan Buruk evitó la derrota y venció 4-2 al Antalyaspor en los últimos minutos. El suplente Noa Lang dio la asistencia del gol del título. Es el cuarto campeonato nacional consecutivo para el Cim Bom Bom.

Galatasaray 4-2 Antalyaspor

El equipo local sabía que un triunfo le daría el título, pero comenzó mal: Soner Dikmen adelantó al Antalyaspor justo antes del descanso. Tras el descanso, Mario Lemina empató de cerca tras una jugada de Lang y Yilmaz.

Poco después, Soner Dikmen volvió a adelantar al Antalyaspor con un bonito libre directo. Sin embargo, Victor Osimhen empató de penalti y dio al Gala casi media hora para buscar el triunfo.

En el 88, Lang centró, Osimhen remató y, tras desviarse en un defensa, llegó el 3-2. En el descuento, Kaan Ayhan sentenció con el 4-2.





Konyaspor - Fenerbaçe 0-3

El segundo clasificado, el Fenerbache, cumplió ante el Konyaspor, pero la victoria del líder, el Galatasaray, lo dejó sin título. Fred marcó dos goles: el primero, temprano, con un potente disparo al primer palo desde el borde del área.

A veinte minutos del final, el centrocampista brasileño también anotó el 0-3 con un disparo a bocajarro. Entre tanto, Archie Brown había duplicado la ventaja con un certero cabezazo tras un centro de Kerem Aktürkoğlu.





Beşiktaş - Trabzonspor 1-2

Orkun Kökçü adelantó al Beşiktaş desde el punto de penalti tras derribo de Hyeon-gyu Oh por parte del portero Ahmet Yıldırım. La ventaja duró un minuto: Oleksandr Zubkov igualó con un remate frío tras rápido contraataque.

Tras el descanso, Ernest Muči controló en la izquierda y batió al portero: 1-2.











