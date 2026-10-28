La Juventus sufrió el miércoles por la noche su tercera derrota de la temporada. El equipo de Turín perdió 2-0 ante el Genoa. Kingsley Ehizibue y Tommaso Baldanzi marcaron para el club de la ciudad portuaria, por lo que la Juventus ocupa ahora la séptima posición, con los mismos puntos que el Napoli (14). Este último vivió una noche mucho mejor en Monza (1-4), en parte gracias a una asistencia de Noa Lang.

Genoa - Juventus 2-0

Justin Bijlow ocupó, como era de esperar, la portería del Genoa. El jugador de Róterdam vio cómo Ehizibue, compatriota y compañero de equipo, abría el marcador poco antes del cuarto de hora. El centrocampista derecho marcó con algo de fortuna, tras un desvío de Andrea Cambiaso: 1-0.

Las cosas fueron aún mejor para el Genoa, que comenzó la temporada con dificultades, pero ha ganado dos de sus últimos tres partidos y ahora atraviesa un buen momento. Poco antes de la media hora, Vitinha aprovechó un error de Pierre Kalulu y asistió a Baldanzi, que amplió la ventaja.

Kalulu pudo resarcirse de su error poco después, pero, desde una posición propicia, disparó muy desviado. Fue un reflejo del partido de la Juventus, que no encontró respuesta a la intensidad del Genoa.

Bijlow apenas tuvo que intervenir, aunque en los últimos minutos sí debió evitar que un remate de Edon Zhegrova entrara por el palo corto y desvió al larguero un lanzamiento de falta de Teun Koopmeiners. El Genoa asciende a la decimotercera posición y se aleja así un poco de la zona baja.

AC Monza - Napoli 1-4

Rasmus Højlund necesitó menos de diez minutos para volver a marcar tras cinco partidos sin hacerlo. El danés recibió un pase en profundidad de Giovanni Di Lorenzo y anotó con un disparo a contrapié: 0-1.

El empate de Gustavo Varela poco antes del descanso no terminó por perjudicar al Napoli. Poco después de la reanudación, Matteo Politano firmó el 1-2 con un disparo colocado al palo largo.

Politano también fue decisivo en el 1-3 de Rafa Marín, que prolongó de cabeza hasta el fondo de la portería un córner cerrado lanzado por el italiano.

Cinco minutos más tarde, y tres después de entrar al campo, Kevin De Bruyne estableció el 1-4 definitivo al aprovechar un incisivo pase en profundidad de Noa Lang y batir al portero Noel Törnqvist por entre las piernas.



