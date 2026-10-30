Pedro Porro, lateral del Tottenham Hotspur, habló sobre su futuro, además del éxito que logró la selección española en el Mundial 2026.

El diario As publicó las declaraciones de Porro durante su participación en el programa El Larguero, en la emisora Cadena SER.

Pedro Porro dijo: "¿La posibilidad de que el Madrid y el Barcelona estén interesados en ficharme? Dejé resuelto el tema de la renovación de mi contrato antes del Mundial, para poder concentrarme y estar tranquilo".

Y continuó: "Hay interés, porque algunos clubes preguntan para saber tu situación, pero no ha habido un interés real. Además, yo no quería escuchar ninguna oferta".

Señaló: "¿El Tottenham pedirá una cantidad de dinero elevada para dejarme marchar? Por supuesto, porque me valoran como uno de los mejores jugadores. Y al final, es como todo en la vida: lo mejor siempre cuesta más".

Y añadió: "Sería muy injusto hablar de otros asuntos que no tengan que ver con los Spurs, porque al final estoy ligado a ellos por contrato. Y el respeto que me han dado es mutuo entre nosotros. Siempre he dicho que deseo volver a España, porque es mi país, y eso sería algo que me haría muy feliz".

Y recalcó: "En cuanto al equipo al que más se adapta mi forma de jugar, me considero un jugador capaz de adaptarme a todos los equipos. Me he adaptado a la Premier League, que no es algo fácil. Puedo adaptarme a cualquier equipo, y lo dejaré ahí".

Sobre Ferran Torres, comentó: "Durante el Mundial le dije dos o tres veces que estuviera tranquilo, porque las cosas acaban poniéndose en su sitio en el fútbol, y que su oportunidad tenía que llegar. Y la ha aprovechado al máximo".

Y explicó: "Dani Carvajal es el mejor lateral derecho que ha jugado en el Real Madrid, y con mucha diferencia sobre los demás. Además, me hizo mucha ilusión cuando me envió un mensaje antes del Mundial".

Y apuntó: "¿Fede Valverde en la posición de lateral derecho? Puede jugar en cualquier posición que quieras. Es una bestia, un jugador excepcional en todos los sentidos. Lo admiro mucho".

Y señaló: "En su posición natural, puede rendir a un nivel mucho mejor. Y, en estos momentos, hay pocos centrocampistas que tengan sus cualidades. Esa fuerza física, esa calidad, y la capacidad de llegar al área y marcar goles que tiene".

Y, sobre la retirada internacional de Marcos Llorente, comentó: "Me enteré del tema después de la celebración. Cada persona es libre de llevar su vida de la manera que le convenga. Y al final, él también ha pasado muchos años compitiendo con la selección española. Me chocó un poco, porque todavía tiene mucho que ofrecer. Te sorprende, pero respetas su decisión".