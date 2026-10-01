Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, lanzó una advertencia a su estrella Cristiano Ronaldo, asegurando que revelará todo lo ocurrido entre ambos más adelante.

La selección de Portugal visita a Dinamarca, en el estadio Parken de la capital danesa, Copenhague, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Minutos antes del partido, Jesus fue preguntado por la crisis que surgió entre él y Cristiano Ronaldo en las últimas horas, y que llevó al capitán del Al Nassr saudí a abandonar definitivamente la concentración de Portugal.

Jesus dijo, en declaraciones recogidas por el periodista italiano Fabrizio Romano a través de su cuenta personal en "X": "Explicaré todo después del último partido".

El técnico portugués se refiere al partido en el que su selección recibirá a Noruega, el próximo domingo, en la cuarta jornada de la fase de grupos del torneo europeo.

Jesus añadió: "Llevo muchos años en el fútbol y sé que no hice nada que debiera haber hecho que las cosas fueran de otra manera".

Y concluyó: "Después del partido ante Noruega hablaremos de este tema; no voy a esconderme ni a huir de ello. Nadie puede quitarle lo que representa Cristiano, es un símbolo, y eso está fuera de toda duda".

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección de Portugal ayer miércoles, de regreso a la capital española, Madrid, tras una crisis surgida entre él y Jesus por no haber participado en el partido ante Noruega, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

La estrella portuguesa tomó su decisión de marcharse pocas horas después de las declaraciones de Jorge Jesus, en las que afirmó que él tiene la primera y la última palabra en la selección, reconociendo que incumplió su promesa a "el Don" de participar en una parte del pasado partido ante Noruega.

Portugal afronta el partido ante Dinamarca como líder del grupo cuatro de la Liga de Naciones de la UEFA con 6 puntos, mientras que el anfitrión se sitúa en el tercer puesto con 3 puntos, por detrás de Noruega por diferencia de goles.



