Compartir Sigue a GOAL en Google

Davor Suker, leyenda del fútbol croata y exdelantero del Real Madrid, abordó varios asuntos relacionados con el club blanco. Habló de las opciones de José Mourinho de devolver al equipo a la cima del fútbol español, del futuro de Kylian Mbappé en la Liga de Campeones y de la posibilidad de que Luka Modric regrese al Santiago Bernabéu cuando termine su carrera como jugador, pero se mostró llamativamente reservado cuando le pidieron que valorara a Vinicius Júnior.

Anuncios

Suker, que jugó en el Real Madrid entre 1996 y 1999, aseguró en una entrevista con el diario «Marca» que Mourinho tiene una gran oportunidad de volver a hacer historia con el equipo, aunque condicionó el éxito del técnico portugués a su capacidad para ganarse el respaldo de los jugadores y lograr que lleven a cabo sus ideas. «Sí, sin duda. Se ha invertido mucho y yo siempre digo lo que pienso con franqueza: tiene una gran oportunidad si consigue que los jugadores le sigan. Y creo que lo harán. Mourinho puede volver a hacer historia», afirmó el exfutbolista croata.

Lee también: el triplete de Togo lo pone en entredicho, ¿qué dijo Hamdani sobre su futuro con Argelia?

Aunque reconoció la fuerza del Barcelona, Suker se negó a dar por decidida la lucha por LaLiga a estas alturas: «El Barcelona es muy fuerte, por supuesto, pero ¿quién puede decir ahora, en noviembre o diciembre, quién será el campeón? Ni el Barcelona ni el Madrid. Tenemos que trabajar duro y jugar bien». Y añadió: «Con la experiencia de Mourinho y la historia del Real Madrid, creo que el conjunto blanco es capaz de ganar LaLiga».

Mbappé y la Liga de Campeones

Suker también se refirió a las opciones de Mbappé de conquistar la Liga de Campeones y consideró que el delantero francés todavía tiene tiempo para lograr ese objetivo. «Todavía es joven, solo tiene 27 años. Es un goleador nato. Necesita oportunidades para marcar, y eso no es fácil, porque todos los rivales quieren frenarle desde el primer minuto para impedir que rinda a su nivel», dijo sobre la estrella del Real Madrid. «Quizá gane la Liga de Campeones este año, quizá no, pero seguro que la ganará en los próximos tres años», añadió, convencido de que Mbappé levantará el título continental en un futuro cercano.

Anuncios Anuncios

Lee también: ¿Se retirarán juntos? Suárez desvela la clave que aplaza la retirada de Messi

Related Topics

El regreso de Modric al Real Madrid

En cuanto a Modric, a quien considera el mejor jugador que ha dado el fútbol croata, Suker opinó que ahora mismo la prioridad debe ser dejar que el veterano centrocampista complete su carrera sobre el terreno de juego antes de tomar cualquier decisión sobre su posible futuro en el Real Madrid.

«Estoy seguro de que le encanta vivir en Madrid y de que Florentino Pérez cuenta con él. Eso es lo más importante ahora. ¿Qué pasará después? No lo sé, pero, como croata, le deseo toda la suerte del mundo. Es el mejor jugador croata de todos los tiempos y uno de los mejores futbolistas del mundo», afirmó.

Anuncios

Preguntado por la posibilidad de que Modric regrese al club como embajador o en un cargo más cercano a la dirección deportiva, añadió: «Quizá sea posible, y creo que sé la respuesta, pero no quiero adelantar acontecimientos. El Real Madrid tiene que ofrecerle algo. Estoy seguro de que hará un trabajo fantástico en la directiva del club, sea cual sea el cargo que ocupe. Ahora tenemos que esperar a ver qué pasa. Le encanta Madrid y vivir en España».

Lee también: ¿Lo que desean los antimadridistas? Un periodista madridista: «Bellingham se ha pasado de la raya y hay que reprenderle»

Anuncios

¿Y Vinicius? Una respuesta sorprendente

La parte más llamativa de la entrevista llegó al hablar de Vinicius, cuando se le pidió a Suker que valorara al jugador brasileño desde el punto de vista de un exdelantero de primer nivel. Sin embargo, prefirió no entrar en detalles sobre sus reservas y se limitó a señalar que hay cosas que no le gustan del comportamiento o del rendimiento del futbolista del Real Madrid, sin concretarlas.

«Mejor no hablemos de eso ahora, para no estropear la entrevista. Hay algunas cosas que no me gustan», dijo entre risas. Y añadió: «El Real Madrid está por encima de cualquier jugador. Así que dejemos este tema para otro momento. Le deseo a Vini toda la suerte y espero que siga marcando la diferencia con el Real Madrid».

Anuncios

Lee también: Derrota estrepitosa: Togo sorprende a Argelia en la clasificación para la Copa África

Lee también: El PSG y la Juventus, atentos: la visita de Mendes abre un asunto candente en el Barcelona