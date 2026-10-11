«No volverá pronto»: ¿seguirá Musiala jugando al fútbol?

La estrella del Bayern de Múnich Jamal Musiala (23 años) continúa avanzando en su proceso de recuperación, después de sufrir otra lesión en el muslo, y el Bayern espera que pronto pueda reanudar su progresión hacia su mejor nivel.

Musiala ya había sufrido anteriormente una grave lesión en el Mundial de Clubes: una fractura de peroné que lo dejó fuera de los terrenos de juego durante un largo periodo. Después, el internacional alemán empezó a recuperar progresivamente la plena forma física antes de que otro contratiempo lo frenara y generara preocupación en torno a él, ya que perdió el conocimiento dos veces durante los dos amistosos de preparación del Bayern para la temporada, contra el Leipzig y el Heidenheim, en el plazo de 4 días.

El jugador reveló después el diagnóstico de su dolencia y señaló a través de Instagram: "Me han diagnosticado episodios de ausencia breves y temporales como consecuencia de un trastorno neurológico, pero son tratables".

Sin embargo, el Bayern sigue confiando en que Musiala pueda reencontrarse a sí mismo y recuperar el mejor nivel que lo convirtió en uno de los talentos ofensivos más prometedores de Europa.

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En declaraciones a Bild, Herbert Hainer, presidente del Bayern de Múnich, reflexionó sobre el potencial del centrocampista y las esperanzas que rodean su recuperación.

Dijo, según recogió el sitio Yahoo Sport: "Creo que todo el país espera que Jamal alcance el nivel que tenía antes de su grave lesión en el Mundial de Clubes. Estaba en camino de convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo".

Una pregunta decisiva

Sobre las dudas en torno a la salud de Musiala y sobre si está en condiciones de seguir su carrera en el máximo nivel del fútbol, además de los problemas de su última lesión, Hainer trató de tranquilizar a la afición del club y aseguró que las evaluaciones médicas han dado confianza a la entidad. Insistió: "Conocemos bien la situación de Jamal. Los especialistas nos han confirmado que puede jugar al fútbol al máximo nivel pese a esta enfermedad".

Hainer también se refirió al rendimiento de Musiala antes del último contratiempo como prueba de que iba en la dirección correcta, y declaró: "Antes del parón internacional vimos que estaba en camino de volver a ser el Jamal de siempre. No estamos preocupados".

Según la misma fuente, el Bayern tendrá que ser paciente mientras Musiala continúa avanzando en su proceso de recuperación, ya que su regreso todavía queda algo lejos.