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Matthias Sammer puede entender hasta cierto punto las polémicas declaraciones de Uli Hoeneß, patriarca del Bayern de Múnich, sobre Jamal Musiala.

«Por supuesto, también entran en juego cuestiones económicas. Y, desde que conozco a Uli Hoeneß, siempre ha hablado con la misma claridad de esos asuntos», explicó el campeón de Europa de 1996 en el programa de Sky 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk'. «Eso puede parecer bien o no tan bien. A Uli no le importa. Sería el primero en proteger a ese chico por encima de todo y frente a cualquier cosa, de eso no cabe duda. Pero, por otro lado, el club también es como un hijo para él».

Desde el punto de vista de un club, sería «totalmente legítimo» pedir a un jugador que renuncie a su salario si no pudiera estar disponible durante un periodo prolongado. «No vivimos en un cuento de hadas», afirmó Sammer, que ve una estrategia clara en la forma de actuar de Hoeneß. «Es posible incluso que ya haya habido conversaciones con los representantes de Musiala y que quizá no hayan ido tan bien como esperaban».

Sammer, sin embargo, no quiso valorar si Hoeneß había hecho un favor a sí mismo, al club o a Musiala con sus declaraciones. «Porque ninguno de nosotros ha conseguido dirigir un club durante tanto tiempo y tan bien como Uli Hoeneß. Por eso, con Uli a veces hay que contar con que saque ciertos temas en un momento en el que uno piensa: “Vaya”».

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Al fin y al cabo, al otro lado también está el futbolista Musiala, al que Sammer considera «un superdotado» y «de clase mundial». «Tengo que decir que me deja una mala sensación en el estómago, porque, por un lado, esto es una catástrofe, especialmente para el propio Jamal».

Getty Images

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¿Qué dijo Uli Hoeneß sobre Jamal Musiala?

El patriarca del Bayern llamó la atención el domingo con unas declaraciones sobre Musiala en las que, por un lado, expresó dudas sobre si el atacante, dadas sus numerosas lesiones, podrá volver alguna vez a su máximo nivel. Además, planteó sus reservas sobre si sigue existiendo una correspondencia entre el salario anual de Musiala y su rendimiento.

Tras su grave lesión durante el Mundial de Clubes en el verano de 2025, Musiala ha sufrido repetidos contratiempos y arrastra una rotura de fibras musculares desde finales de septiembre. Además, a raíz de dos colapsos durante la preparación de la temporada actual, se supo que el internacional alemán padece una disfunción neurológica que provoca crisis de ausencia temporales, breves y tratables. Se trata de una forma de crisis epiléptica.

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Está previsto que Musiala vuelva de nuevo al campo después del próximo parón de selecciones, a finales de mes, cuando el Bayern se enfrente al 1. FC Colonia el 21 de noviembre. Según Hoeneß, entonces también podría volver al banquillo el entrenador Vincent Kompany, que recientemente pasó incluso varios días en el hospital por una irritación de las meninges.

Musiala solo ha disputado cuatro partidos esta temporada. En la contundente victoria por 7-0 sobre el Union Berlín marcó un gol y dio una asistencia, pero no participó en ningún otro tanto.