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El excentrocampista del Manchester United Paul Scholes ha respaldado a su antiguo compañero David Beckham para que lidere una oferta de compra que ponga fin a la etapa de la familia Glazer y Sir Jim Ratcliffe en Old Trafford. Ante el creciente descontento de la afición con la actual cúpula directiva, el comentarista cree que el copropietario del Inter Miami podría ayudar al club a empezar de cero.

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Una leyenda del club respalda un cambio de propietarios

Scholes ha acogido con satisfacción la idea de que Beckham, también miembro de la Clase del 92, encabece un consorcio para hacerse con el control del United, después de que varios informes recientes apuntaran a un nuevo interés externo en el Manchester United. Aunque la familia Glazer posee una participación mayoritaria desde mayo de 2005, el multimillonario británico Ratcliffe supervisa las operaciones futbolísticas desde que adquirió una participación del 27,7 % a principios de 2024. Pese al optimismo inicial de la afición ante la llegada de Ratcliffe, una serie de errores costosos durante los dos últimos años ha distanciado a los seguidores.

Un debate en un pódcast aviva las conversaciones sobre la compra

Durante su participación en el pódcast The Good, The Bad and The Football, el copresentador Paddy McGuinness planteó la posibilidad de que el propietario de una franquicia de la Major League Soccer tomara la iniciativa: «Recibimos un comentario de Neil en el programa de la semana pasada. Dice que un consorcio liderado por David Beckham es la única salida para empezar de cero y reconstruirlo todo. ¿Qué opinas?».

Scholes respaldó a su antiguo compañero: «No veo por qué no. Si tienen el dinero para hacerlo, él puede hacerlo y, lo que es más importante, quiere hacerlo. Además, conociendo a David como lo conocemos, probablemente se quedaría en un segundo plano de todos modos, aunque su nombre estuviera involucrado. Supongo que no estaría presente en los partidos como en el Inter Miami.

»Estos propietarios no han funcionado, y sé que Jim Ratcliffe solo lleva allí dos años y medio, pero hasta ahora no ha funcionado, ¿verdad? Todos sabemos lo que se piensa en el club de los Glazer, así que estaría abierto a cualquiera».

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La elevada valoración supone un gran obstáculo

Nicky Butt, también copresentador del pódcast y excentrocampista del United, advirtió de que Beckham, que pasó más de una década como jugador en Old Trafford, se enfrentaría a un importante obstáculo económico si intentara comprar la participación de los propietarios estadounidenses.

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Butt cuestionó el precio que pide la cúpula del club: «El mayor problema es que los Glazer querrán su parte del pastel y, corregidme si me equivoco, ahora lo valoran en unos 8.000 millones.

»No creo que ahora mismo valga 8.000 millones porque no van a estar en la Champions League el año que viene, los ingresos por derechos comerciales bajan y eso significa que los jugadores no valen tanto.

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»Todo ese conjunto de factores va a la baja, lo que reduce mucho la valoración».

Los problemas sobre el césped ensombrecen el futuro inmediato

La preocupación por quedarse fuera de la máxima competición europea la próxima temporada nace de la pésima trayectoria del United en la liga bajo la dirección de Michael Carrick, con el equipo en el 17.º puesto de la Premier League con solo siete puntos en nueve partidos. Sin embargo, la plantilla, muy cuestionada, encontró cierto alivio el martes por la noche al lograr una victoria por 3-2 en casa ante la Roma tras remontar en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. Carrick debe ahora trasladar esa capacidad de resistencia mostrada en Europa a los resultados ligueros mientras continúan las especulaciones sobre la directiva.