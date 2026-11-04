Compartir Sigue a GOAL en Google

El excentrocampista del Manchester United Paul Scholes ha apoyado que su antiguo compañero David Beckham encabece una oferta de compra que ponga fin a la etapa de la familia Glazer y Sir Jim Ratcliffe en Old Trafford. Ante el creciente malestar de la afición con la actual cúpula directiva, el analista cree que el copropietario del Inter Miami podría ayudar al club a empezar de cero.

Anuncios

Una leyenda del club respalda un cambio de propietarios

Scholes ha acogido con buenos ojos la idea de que Beckham, también integrante de la generación del 92, encabece un consorcio para hacerse con el control del Manchester United, después de las recientes informaciones sobre un nuevo interés externo en el club. Aunque la familia Glazer posee una participación mayoritaria desde mayo de 2005, el multimillonario británico Ratcliffe supervisa las operaciones futbolísticas desde que adquirió una participación del 27,7 % a principios de 2024. Pese al optimismo inicial de la afición con la llegada de Ratcliffe, una serie de errores costosos durante los dos últimos años ha distanciado a los seguidores.

Una conversación en un pódcast reaviva los rumores de compra

Durante su participación en The Good, The Bad & The Football, patrocinado por Midnite, Paddy McGuinness, uno de los presentadores, planteó la posibilidad de que el propietario de una franquicia de la Major League Soccer interviniera: «Recibimos un comentario de Neil en el programa de la semana pasada. Dice que un consorcio liderado por David Beckham es la única salida para empezar de cero y reconstruirlo todo. ¿Qué opinas?»

Scholes respaldó a su antiguo compañero y respondió: «No veo por qué no. Si tienen el dinero para hacerlo, él puede hacerlo y, lo que es más importante, quiere hacerlo. Además, conociendo a David como lo conocemos, probablemente se mantendría en un segundo plano. Aunque su nombre estuviera implicado, supongo que no estaría presente en los partidos como en el Inter Miami.

«Estos propietarios no han funcionado. Sé que Jim Ratcliffe solo lleva allí dos años y medio, pero hasta ahora no ha funcionado, ¿verdad? Todos sabemos lo que se piensa en el entorno del club sobre los Glazer, así que estaría abierto a cualquiera».

Anuncios Anuncios

La elevada valoración supone un gran obstáculo

Nicky Butt, también presentador del pódcast y excentrocampista del United, advirtió de que Beckham, que pasó más de una década como jugador en Old Trafford, se encontraría con un importante obstáculo económico si intentara comprar la participación de los propietarios estadounidenses.

Related Topics

Butt cuestionó el precio que pediría la cúpula del club: «El mayor problema es que los Glazer querrán sacar tajada y, corregidme si me equivoco, ahora lo valoran en unos 8.000 millones.

«No creo que ahora mismo valga 8.000 millones porque el año que viene no estarán en la Champions League. Los derechos comerciales bajan y eso significa que los jugadores no valen tanto.

Anuncios

«Todos esos factores hacen que la valoración sea mucho menor».

Los problemas sobre el césped ensombrecen el futuro inmediato

El temor a quedarse sin disputar la máxima competición europea la próxima temporada nace del pésimo rendimiento del United en la competición nacional bajo las órdenes de Michael Carrick, con el equipo en el 17.º puesto de la Premier League tras sumar solo siete puntos en nueve partidos. Sin embargo, la plantilla, muy cuestionada, dio un respiro el martes por la noche al conseguir una victoria por 3-2 ante la Roma en casa tras remontar en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. Carrick debe trasladar ahora esa capacidad de reacción mostrada en Europa a los resultados en la competición nacional mientras continúan las especulaciones sobre la directiva.