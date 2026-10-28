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El director ejecutivo del Bayern de Múnich, Jan-Christian Dreesen, ha expresado su confianza en que el extremo francés Michael Olise gane algún día el Balón de Oro, mientras el club alemán prepara nuevas negociaciones sobre su contrato. La directiva del Bayern quiere ampliar el vínculo de su valioso creador de juego más allá de 2029, cuando vence su contrato actual, después de haber resistido el interés del Real Madrid por ficharlo durante el verano.

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El gigante alemán planea negociar la renovación

Dreesen ha confirmado que la directiva del Allianz Arena tiene intención de abrir conversaciones con Olise y sus representantes para prolongar su estancia en Baviera. Fichado del Crystal Palace por 53 millones de euros en 2024, el atacante ha visto cómo su valoración en Transfermarkt se disparaba hasta los 180 millones de euros tras una etapa sensacional en Alemania. Retener al cotizado delantero sigue siendo una prioridad después de que terminara noveno en la votación de 2026.

El dirigente del club le ve capaz de ganar un premio individual

Ese puesto entre los diez primeros en la glamurosa ceremonia del lunes llegó tras un extraordinario periodo de evaluación de la temporada 2025-26, tanto a nivel de clubes como con Francia. Tras disputar 69 partidos en total, el creativo extremo se consolidó entre los mejores asistentes de Europa con una extraordinaria cosecha de 27 goles y 35 asistencias.

En declaraciones a Sport Bild sobre las posibilidades del extremo de conquistar el máximo galardón individual del fútbol, Dreesen afirmó: «No hace falta debatir si Michael es un futbolista con talento: sin duda lo es. Si alguien me preguntara hoy si ganará algún día el Balón de Oro, mi respuesta siempre sería: no veo por qué no. Por supuesto, también necesita un equipo que funcione bien a su alrededor. Aquí lo tiene con nosotros y lo valora».

Sus deslumbrantes cifras justifican el aumento de su valoración

El dinámico delantero ha mantenido ese ritmo en la temporada 2026-27, con diez goles y seis asistencias en apenas 11 partidos disputados hasta ahora en todas las competiciones. Aunque todavía le quedan casi tres años de contrato, los vigentes campeones de la Bundesliga están decididos a alejar a sus pretendientes europeos recompensando su rápido ascenso.

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Sobre los planes del club de sentarse a negociar un nuevo acuerdo con el entorno del jugador, Dreesen añadió: «Queremos que Michael juegue con nosotros el mayor tiempo posible. Cuando llegue el momento adecuado, hablaremos con él sobre el futuro».

El duelo copero precede al clásico

Olise intentará aumentar su cuenta goleadora cuando el Bayern de Múnich reciba al Magdeburgo en la segunda ronda de la Copa de Alemania el miércoles por la noche. Superar sin contratiempos ese compromiso copero entre semana es fundamental de cara al gran duelo de Bundesliga en casa ante su eterno rival, el Borussia Dortmund, el sábado. Seguir brillando en partidos de tanta repercusión no hará sino reforzar las opciones del extremo de conquistar futuros galardones individuales.