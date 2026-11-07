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Jamie Redknapp cree que el Arsenal va camino de conquistar la Premier League con holgura tras situarse seis puntos por delante en lo alto de la clasificación. Con el Manchester City sumando su tercera derrota consecutiva, el excentrocampista no ve una amenaza creíble para los campeones y ha elegido por sorpresa al Brighton como su rival más cercano esta temporada.

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Redknapp cree que el Arsenal se escapará en la lucha por el título

El Arsenal amplió el sábado a seis puntos su ventaja al frente de la Premier League gracias a un gol de Martin Odegaard que selló la victoria por 1-0 ante el Hull City en el Emirates. Después, el City encadenó su tercera derrota consecutiva en liga, al caer por 3-1 ante el Nottingham Forest en el City Ground, y Redknapp no ve a nadie capaz de frenar al Arsenal.

«Ahora mismo no veo otro desenlace que el Arsenal escapándose en la lucha por el título», declaró Redknapp a Sky Sports. «Sé que es muy pronto, pero creo que es mucho mejor que todos los demás en todas las facetas».

Redknapp sorprende al apostar por el Brighton

El excentrocampista del Liverpool y el Tottenham cree que el Brighton es ahora el equipo con más opciones de disputar el título al Arsenal. El equipo de Fabian Hurzeler adelantará al City y ascenderá al segundo puesto si vence al Brentford el domingo.

«Lo de hoy es un golpe doloroso. Ahora mismo, cuando te preguntas quién puede plantar cara al Arsenal, no veo a nadie», dijo Redknapp. «Si miras la clasificación, creo que ahora mismo probablemente señalarías al Brighton, y nunca pensé que diría esto al comienzo del año».

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Redknapp cree que el City dejó demasiados espacios ante el Forest

Redknapp reconoció que el City echa de menos a Antoine Semenyo en las bandas, pero consideró que el mayor problema fue la cantidad de espacios que dejó el equipo de Enzo Maresca ante el Forest. Según él, eso contrasta claramente con la defensa del Arsenal, que está a punto de recuperar a William Saliba.

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«Está claro que echan de menos a Semenyo, es un jugador importante para ellos en las bandas, pero siguen teniendo futbolistas en esas posiciones capaces de crear problemas», dijo Redknapp. «El Arsenal está a punto de recuperar a Saliba y, con los jugadores que tiene en defensa, nunca lo verías dejar tantos espacios como dejó el Manchester City [contra el Forest]».

El Brighton puede poner a prueba el pronóstico de Redknapp el domingo

El Brighton tiene la oportunidad de respaldar el pronóstico de Redknapp ante el Brentford el domingo, mientras que el City dispone del parón de selecciones para reorganizarse.

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«Es el peor escenario posible para todos los equipos: ves a un equipo así sacar adelante un partido como el de hoy y no veo a nadie más», añadió Redknapp.