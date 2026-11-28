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Morgan Gibbs-White marcó dos goles en la segunda parte y lideró al Nottingham Forest en su emocionante victoria por 3-2 ante el Chelsea de Xabi Alonso en la Premier League el viernes por la noche. Tras pasar del 17.º al 14.º puesto, el internacional inglés celebró una «noche perfecta» bajo los focos del City Ground y pidió paciencia con Oliver Glasner, nombrado en verano.

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Gibbs-White lidera una victoria vital del Forest ante el Chelsea

Morgan Gibbs-White marcó dos goles en la segunda parte y el Nottingham Forest logró una merecida victoria por 3-2 ante el Chelsea de Xabi Alonso en la Premier League el viernes por la noche en el City Ground. Igor Jesus abrió el marcador antes del quinto minuto. Después, Gibbs-White transformó un penalti en el minuto 51 y firmó el gol de la victoria en el 73 con una vaselina tras un pase de Xaver Schlager. Así, los dos goles tardíos del suplente Emmanuel Emegha quedaron en una mera anécdota y el Forest pasó del 17.º al 14.º puesto.

«De esto van las noches en el City Ground: partidos nocturnos bajo los focos, con lluvia y mal tiempo, pero el equipo ha respondido», declaró Gibbs-White a Sky Sports. «Mostramos carácter y determinación, y cumplimos con nuestro cometido. Creo que, además, lo merecimos».

Pide paciencia con el nuevo entrenador, Oliver Glasner

Pese a sumar su segunda victoria consecutiva en casa, Gibbs-White insistió en que la afición debe tener paciencia mientras la plantilla se adapta a Oliver Glasner, llegado en verano. Consciente de que las dificultades de adaptación continuarán en la máxima categoría inglesa, el número 10 del Forest pidió a todos que respalden los métodos del técnico austriaco.

«Pero creo que debemos ser conscientes de que tenemos un entrenador nuevo, seguimos apostando por él, confiamos en el proceso, creemos en él y en lo que quiere», afirmó Gibbs-White. «No todas las semanas será bonito ni agradable, pero cuando ocurren cosas como las de esta noche tenemos que aprovecharlas y disfrutarlas».

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Victorias ante los grandes y elogios para Xaver Schlager

Las tres victorias del Forest en la Premier League esta temporada han llegado ante equipos de peso: el Chelsea se suma al Aston Villa y al Manchester City. Gibbs-White también destacó a Schlager por el preciso pase que le permitió marcar el gol decisivo con una vaselina y señaló que el centrocampista austriaco demuestra esa calidad a menudo en los entrenamientos.

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«El City Ground es un campo difícil para los visitantes, especialmente cuando jugamos con intensidad y ejercemos toda esa presión. Creo que lo demostramos en la primera parte», añadió. «Fue un pase increíble y demuestra la calidad que tiene. Lo ha hecho muchas veces en los entrenamientos y ha demostrado esa calidad».

El Forest busca regularidad para seguir subiendo en la tabla

Mientras disfrutaba de un impulso muy necesario para el fin de semana a orillas del Trent, Gibbs-White retó a sus compañeros a mostrar cada semana la misma intensidad que ante los grandes, no solo frente a rivales de los seis primeros puestos.

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«Tenemos esa hambre y esas ganas, y ahora debemos demostrarlo con regularidad», dijo a la BBC. «Si lo conseguimos, no veo a muchos equipos capaces de frenarnos».