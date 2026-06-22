«No vamos a servir a Ronaldo»... Conceição afronta la ira de los seguidores de Cristiano, que le insultan

El extremo portugués Francisco Conceição se ha convertido en blanco de críticas de la afición tras restar importancia a los pases a Cristiano Ronaldo, en un momento en el que la selección portuguesa atraviesa una crisis de confianza tras el decepcionante empate ante el Congo (1-1) en su debut en el Mundial de 2026.

Según el diario portugués «A Bola», sus perfiles en redes han recibido una avalancha de insultos de los seguidores de Ronaldo tras sus declaraciones antes del partido contra Uzbekistán: «Para marcar goles nadie iguala a Cristiano, pero no sentimos la obligación de pasarle el balón; se lo doy al jugador más adecuado en cada posición».

Sus palabras han reavivado la polémica sobre el papel de Ronaldo, de 41 años, entre quienes lo defienden y quienes piden darle descanso para dar paso a jugadores más jóvenes.

Antes, el mediocampista João Neves había recibido críticas por llamar a Ronaldo «un jugador más», lo que evidencia la tensión interna.

Los críticos comparan a Portugal con Argentina y piden que el equipo juegue para destacar a Ronaldo, como hace la Albiceleste con Messi.

La polémica se agrava con el fichaje de Roberto Martínez como técnico del Al-Nassr, equipo de Ronaldo, lo que genera dudas sobre su imparcialidad.

Portugal debe vencer a Uzbekistán para afianzar su clasificación, pues el irregular inicio ha puesto en duda su candidatura al título pese a un mediocampo de lujo.