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Loai Mohamed

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«No vamos a juzgar al mundo»... Primer comentario de Infantino sobre la crisis de Somali Artan

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El presidente de la FIFA declara: «Lo ocurrido es lamentable»

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló sobre la crisis de visados y la entrada de las delegaciones, incluido el árbitro somalí Omar Artan, a Estados Unidos antes del Mundial 2026.

A Artan se le impidió entrar por presuntos vínculos con el terrorismo, lo que provocó un gran revuelo.

La FIFA, impotente, lo excluyó del torneo.

En una rueda de prensa previa al partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, Infantino afirmó: «Es lamentable lo ocurrido al árbitro somalí, pero la FIFA no lo controla todo».

«Intentamos hablar y buscar soluciones, pero no somos dueños del mundo ni podemos controlar a los gobiernos; somos solo una organización deportiva», añadió.

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Reconoció que los visados, junto con los casos de Irán y las entradas, son temas recurrentes en las últimas semanas que requieren calma.

Finalmente, pidió calma: «A veces es mejor relajarse; trabajamos en todo, pero gritar no siempre ayuda».

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Además, destacó el papel de la afición: «El Mundial lo hacen los aficionados».

Finalmente, recordó que el torneo busca promover la unidad mundial.

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