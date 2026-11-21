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El entrenador del Fulham, Alvaro Arbeloa, ha explicado cómo motivó a su equipo para lograr un histórico empate 1-1 ante el Manchester City en el Etihad Stadium. El resultado puso fin a una desmoralizadora racha de 20 derrotas consecutivas contra el City, la más larga de este tipo en la historia del fútbol inglés.

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Arbeloa desafía el peso de la historia

En los días previos al duelo del sábado, las estadísticas parecían plantear al Fulham un obstáculo insalvable. El Manchester City había ganado los 20 enfrentamientos anteriores entre ambos clubes en todas las competiciones, una racha de dominio sin precedentes que hacía pensar que otra victoria en casa era inevitable. Sin embargo, Arbeloa se negó a permitir que los fracasos del pasado pesaran sobre su plantilla actual.

«No fue fácil», admitió Arbeloa al recordar cómo preparó el partido. «Después del parón internacional nunca es fácil, especialmente al venir aquí. Les dije que habíamos perdido los 20 partidos anteriores, pero que no íbamos a jugar esos 20 partidos. Si creemos que podemos ganarles. Si luchamos por cada balón y jugamos con carácter y personalidad, tendremos la oportunidad de ganarles».

«Creyeron y jugaron muy bien. Estoy contento con un punto, pero habría preferido tres. Estoy muy contento con nuestro rendimiento, con cómo jugamos y los presionamos. Vinimos aquí pensando que podíamos ganarles, no solo a defender. Podríamos haber marcado uno o dos goles más. Estoy muy orgulloso de los jugadores», declaró a BBC Sport.

Muniz brilla mientras el City acusa la presión

Getty Images

Los visitantes se adelantaron contra pronóstico en el minuto 16, cuando Rodrigo Muniz encontró espacio en el área para marcar tras una asistencia de Oscar Bobb, exjugador de la cantera del City. Aunque Elliot Anderson acabó empatando para los locales con una potente volea en la segunda parte , Arbeloa no tardó en elogiar la aportación de su delantero brasileño, que había esperado pacientemente la oportunidad de jugar con regularidad en el primer equipo.

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«Estoy muy contento por él», señaló Arbeloa sobre el gol de Muniz. «Estaba esperando su oportunidad y trabajando duro. Será igual para cualquiera de los jugadores. Estamos jugando más o menos con el mismo once y formando un buen equipo. Tengo 23 jugadores increíbles. Rodrigo marcó un gol increíble. Presionó y ayudó en defensa».

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Añadió: «Somos luchadores. Íbamos por el buen camino incluso cuando perdíamos. Los jugadores siempre creyeron en nuestra idea. Nunca cambiamos la forma en que queríamos jugar. Necesitamos ganar partidos, pero si jugamos como lo hicimos hoy, ganaremos muchos».

Polémica en el Etihad

Pese a la resistencia del Fulham, el partido no estuvo exento de polémica. El Manchester City creyó haber empatado al principio de la primera parte por medio de Erling Haaland, pero el gol fue anulado después de que el árbitro Tom Bramall considerara que el delantero había arrebatado el balón a Bernd Leno de forma antirreglamentaria.

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Fue una decisión muy polémica en una jugada de Haaland que indignó a la afición local, especialmente porque las repeticiones sugerían que el portero alemán quizá no tenía el balón completamente controlado. «No lo vi», explicó Arbeloa al ser preguntado por el gol anulado a Haaland. «Leno me dijo que era una falta clara. Para mí, eso no es lo importante hoy.

Lo importante es cómo jugamos aquí». El empate deja al Manchester City a cinco puntos del Arsenal, líder de la liga, mientras que el Fulham saldrá muy reforzado tras poner fin a una mala racha que se remontaba a septiembre de 2011. Aunque el equipo de Arbeloa ha cedido más puntos después de adelantarse en el marcador que casi cualquier otro conjunto de la máxima categoría esta temporada, esta actuación en particular mostró una madurez recién adquirida.