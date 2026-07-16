No va a volver a casa: la estrella indiscutible recibe la nota más baja tras el drama de Inglaterra en el Mundial

Inglaterra desperdició una ventaja en el último cuarto de hora y cayó 1-2 ante Argentina. Por ello, Thomas Tuchel recibe un 3 de GOAL, parte de Footballco.

Se le culpa de haber desperdiciado la oportunidad de llegar a la final. «El alemán había ideado su plan de juego casi a la perfección. La alineación titular con Spence y Rogers funcionó de maravilla y dio la ventaja a Inglaterra».

«Sin embargo, con sus cambios tardíos, Tuchel perdió por completo el control del partido. Inglaterra perdió todo el dominio del encuentro y, tras el empate de Argentina, la derrota parecía inevitable. Por eso cabe preguntarse si llegará a cumplir hasta el final su contrato...»

La mayoría de los jugadores ingleses reciben un 5, 6 o 7. Sin embargo, Harry Kane es el chivo expiatorio y se lleva un 4: «Ha sido una noche especialmente floja para el delantero inglés, que nunca pareció capaz de marcar».

El portero Jordan Pickford, cuestionable en ambos goles, se libra con un 5, misma nota que John Stones, que perdió a Lautaro Martínez en el segundo tanto.

El estrella Jude Bellingham también obtiene un 5: «Generó peligro con algunas buenas carreras y provocó faltas, pero no dejó huella».

Según GOAL, Reece James, Djed Spence, Declan Rice, Morgan Rogers y el goleador Anthony Gordon sí brillaron y se llevan un 7.