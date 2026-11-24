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Auguran la salida de Trent Alexander-Arnold del Real Madrid, posiblemente rumbo a la Serie A, después de que su etapa en España tocara un nuevo fondo. El lateral derecho inglés recibió los pitos de su propia afición al ser sustituido en la victoria del sábado por 2-1 ante el Celta de Vigo, y el experto en fútbol europeo Andy Brassell cree que «no va a funcionar» para él en el Santiago Bernabéu.

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Despedido con pitos ante el Celta de Vigo

Jose Mourinho dio a Alexander-Arnold una poco habitual oportunidad como titular el sábado, pero el lateral vivió una noche aciaga en la ajustada victoria del Madrid por 2-1 ante el Celta. Recibió abucheos durante todo el encuentro y una sonora pitada al ser sustituido en el minuto 57, cuando su equipo perdía 0-1 en casa.

Después, el Madrid remontó para ganar sin él , y la prensa española fue muy dura: SPORT le dio una nota de 3/10. En declaraciones exclusivas a talkSPORT, Brassell afirmó: «Cada vez da más la sensación de que lo de Trent Alexander-Arnold simplemente no está funcionando».

«No es el tipo de lateral que busca Mourinho»

Brassell señaló las lesiones, la forma en que llegó Alexander-Arnold y las dificultades del Madrid en su primera temporada. «Creo que hay muchos factores, pero da la sensación de que no va a funcionar», dijo. El primer fichaje de Mourinho en verano fue Denzel Dumfries, y ahora Federico Valverde es la opción preferida para el lateral derecho.

«Desde el principio de la temporada sabíamos que no es el tipo de lateral que busca Mourinho», añadió Brassell. «Prefiere un lateral ofensivo que vaya por fuera, y eso es lo que hace Denzel Dumfries. Creo que es significativo que Dumfries sea su primer fichaje».

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La Serie A, posible próximo destino

Brassell cree que el Madrid podría dar salida a Alexander-Arnold el próximo verano, pero considera improbable su regreso a la Premier League. «Entre los equipos de la zona alta de la Premier League, ahora mismo es bastante difícil ver dónde tendría sitio», dijo.

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En su lugar, propuso Italia, donde su excompañero en el Liverpool Curtis Jones y el lateral inglés Djed Spence juegan ahora en el Inter. «Hay muchos jugadores que se han ido a Italia para relanzar sus carreras», señaló, y añadió que quizá tendría que aceptar una rebaja salarial o una cesión.

La postura de Mourinho, bajo la lupa

Mourinho pareció descartar la salida de Alexander-Arnold a principios de este mes, pero los pitos ante el Celta no han hecho sino intensificar las especulaciones sobre su futuro.

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El internacional inglés intentará ahora recuperar el apoyo de la afición madridista, aunque podría producirse un traspaso en verano si su situación no mejora.