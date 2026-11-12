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La leyenda francesa Thierry Henry ha revelado que Inglaterra intentó convencer a Michael Olise, del Bayern de Múnich, antes de que debutara con la selección francesa.

En el verano de 2024, Henry preparaba como entrenador a la selección francesa sub-23 para los Juegos Olímpicos de París. Olise formaba parte de su plantilla, pero Inglaterra quería contar con él para la Eurocopa, disputada poco antes en Alemania. «Michael me llamaba todos los días para hablarme de su participación en los Juegos Olímpicos, aunque la selección inglesa lo quería para la Eurocopa. Pero no tuve que convencer a nadie», dijo Henry en el pódcast Kampo.

Por sus orígenes, Olise podía jugar con cuatro selecciones: Francia, Inglaterra, Argelia y Nigeria. Sin embargo, en las categorías inferiores solo jugó con las selecciones francesas. Por eso, según Henry, cambiarse a los Three Lions ni siquiera era una opción para él: «Michael Olise es un gran aficionado a la selección francesa desde niño», afirmó la antigua estrella mundial.

Patrick Vieira, otra antigua estrella francesa, también había hablado con Olise sobre su elección: «Me explicó que veía más posibilidades de ganar un Mundial con Francia que con Inglaterra», declaró Vieira al diario deportivo L'Equipe. Sin embargo, ninguno de los dos países logró su objetivo en el Mundial de este verano: tanto Francia, con Olise, como Inglaterra cayeron en semifinales.

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Olise debutó en septiembre de 2024 con la selección absoluta de Francia, dirigida por Didier Deschamps, y ya en otoño se consolidó con sus participaciones en partidos oficiales de la Liga de Naciones, de modo que pronto quedó descartado un cambio de selección. Actualmente suma 29 partidos internacionales (11 goles) y es titular habitual en el equipo del nuevo seleccionador, Zinedine Zidane.